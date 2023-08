Hogwarts Legacy per PS5 in offerta ad un prezzo MAGICO su Amazon

Alzi la mano chi non ha mai sognato di vivere all’interno di Hogwarts, dove tutto il mondo di Harry Potter ha avuto inizio. Diversi giochi si sono avvicendati nel corso degli ultimi 20 anni, ma mai nessuno dava effettivamente la possibilità di esplorare in maniera libera e completa tutti i meandri di Hogwarts. È proprio sulla base di questo che i ragazzi di Avalanche Studios hanno finalmente realizzato Hogwarts Legacy: Amazon ci viene aiuto a tal proposito proponendoti il videogioco nella sua versione per PlayStation 5 in offerta ad un prezzo magico, pari a soli 45.30 euro, rispetto ai canonici 74.99 euro del prezzo di listino con cui viene normalmente suggerito.

Benvenuti nel mondo della magia

Entrando maggiormente nei dettagli, Hogwarts Legacy è quello che potremmo definire come un vero e proprio gioco di ruolo ambientato all’interno del castello di Hogwarts. Sin dall’inizio saremo smistati nelle rispettive Case (Grifondoro, Serpeverde, Tassorosso e Corvonero) un po’ come accadeva nei film e nei libri del maghetto occhialuto, per dare subito inizio ad un’emozionante avventura in cui voi stessi sarete i protagonisti assoluti.

Oltre a Hogwarts in sé per sé, il giocatore potrà vagare in maniera completamente libera per i dintorni del castello magico, riuscendo anche a visitare Hogsmeade e altri posti simili, che nascono ulteriori novità da esplorare e da analizzare.

La particolarità di Hogwarts Legacy consiste nel fatto che, contrariamente ai videogiochi di Harry Potter del passato, è possibile personalizzare completamente il proprio alter-ego: potrai quindi creare un personaggio che ti assomiglierà in tutto e per tutto, in base alle tue caratteristiche fisiche e al tuo tono di voce, una cosa mai successa prima!

In qualità di studenti, infatti, saremo chiamati a partecipare a tutte le tipologie di lezioni, avendo in questo caso la possibilità di imparare incantesimi completamente inediti, che saranno necessari e fondamentali per proseguire all’interno della nostra avventura.

L’aspetto grafico di Hogwarts Legacy, poi, è davvero stupefacente: mai come oggi infatti Hogwarts è stata riprodotta fedelmente, aiutata ovviamente dal potente processore di PlayStation 5, che permette di godere di una grafica davvero sbalorditiva.

Non sappiamo per quanto verrà mantenuto questo prezzo davvero competitivo, perciò vi suggeriamo di acquistare Hogwarts Legacy per PlayStation 5 il prima possibile, così da entrare a far parte in prima persona del mondo magico di Harry Potter.

