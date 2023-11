Con Hogwarts Legacy per PS4 in OFFERTA diventi un Mago del 1800!

Il gioco Hogwarts Legacy per PS4 ti permette di vivere nella mitica Hogwarts del 1800. Chi ama il franchise di Harry Potter conosce bene quella magica città, resa ancora più tale dalle magiche ambientazioni ottocentesche. Impersonifichi uno studente, il cui talento potrebbe essere la chiave di un antico segreto che minaccia di distruggere il mondo magico. Forgerai alleanze, combatterai i Maghi Oscuri e infine determinerai il fato del mondo magico. Ora lo paghi 39,89 euro grazie al 34% di sconto!

Hogwarts Legacy per PS4: le caratteristiche

Hogwarts Legacy per PS4 è un coinvolgente gioco di ruolo d’azione open world, ambientato nel magico universo dei libri di Harry Potter. Intraprendi un’incredibile avventura attraverso familiari luoghi magici e ambientazioni inedite mentre esplori e scopri animali fantastici, personalizzi il tuo aspetto, distilli pozioni, padroneggi nuovi incantesimi e potenzi le tue abilità per diventare il mago o la strega che hai sempre desiderato.

Potrai anche decidere di regalarlo, senza temere che il destinatario già ce l’abbia o che non gli piaccia. Infatti, puoi restituirlo fino al 31 gennaio 2024! L’iniziativa Amazon pensata proprio per agevolare chi sceglierà la sua piattaforma per fare regali.

Dunque, cosa aspetti? Acquista il gioco Hogwarts Legacy per PS4 che ti permette di vivere nella mitica Hogwarts del 1800. Sarai uno studente, il cui talento potrebbe essere la chiave di un antico segreto che minaccia di distruggere il mondo magico. Ora lo paghi 39,89 euro grazie al 34% di sconto!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.