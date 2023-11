Sogni anche tu un'aspirapolvere senza fili? Con soli 159 euro avrai anche 5 accessori in omaggio!

Offerta imperdibile per chi da tempo sogna di acquistare un’aspirapolvere senza fili ma per i prezzi proibitivi non riesce mai a farlo. Infatti, HONITURE S13 è un Aspirapolvere senza fili con potenza 450W/33Kpa, che funge anche da scopa elettrica Senza Fili, Touch Screen LCD, Autonomia fino 50 Minuti, altre 4 funzioni aggiuntive, delicata su tappeti e pavimenti delicati e ideale anche per rimuovere i peli animali, oggi la paghi solo 159,99 euro, grazie allo sconto del 20%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

HONITURE aspirapolvere senza fili: le caratteristiche

HONITURE S13 è il nuovo Aspirapolvere Senza Fili aggiornato con un motore integrato da 450W che fornisce una potenza di aspirazione fino a 33Kpa. È leggero e senza fili, a bassa rumorosità e con carta aromaterapica incorporata per offrire una meravigliosa esperienza di pulizia. Scopa Elettrica Senza Fili, con schermo intelligente LCD e display integrato. Può monitorare in tempo reale gli indicatori e lo stato dell’aspirapolvere, tra cui la carica della batteria, le prestazioni di aspirazione, l’allarme spazzola bloccata e l’allarme blocco dell’aspirazione. È possibile regolare facilmente il livello di potenza di aspirazione con un solo tocco. Batteria rimovibile che garantisce fino a 50 minuti di autonomia; grazie alla tecnologia di ricarica rapida, la batteria può essere completamente caricata in 4 ore. Grazie al chip di protezione intelligente, è dotato di funzioni che impediscono il sovraccarico e la sovrascarica.

Il secchio di raccolta della polvere da 1,5 litri consente all’aspirapolvere di raccogliere più polvere e sporco. Il suo sistema di filtrazione è costituito da un multicono, una spugna e un filtro HEPA che cattura il 99,99% delle polveri sottili. Inoltre, viene fornito con una carta profumata riutilizzabile incorporata, basta versare la tua fragranza preferita sulla carta ed è pronto per essere profumato. L’aspirapolvere antigroviglio HONITURE è dotato di 5 set di spazzole di terra e combinazione di rulli a forma di V, pulizia profonda di capelli e particelle sul pavimento o sul tappeto, pulizia efficace del pavimento, casa. Il design speciale lungo il bordo può aspirare efficacemente sporco e polvere da pareti e angoli. Inoltre, non perderai polvere e sporcizia negli angoli grazie alla luce LED che illumina i luoghi bui.

