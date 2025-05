HONOR 400 Lite in doppia promozione: ancora per poco solo su Amazon

L’HONOR 400 Lite 5G è l’affare che stavi aspettando! Disponibile a un prezzo speciale di 249,90€, con uno sconto del 3% ed un ulteriore coupon di 40 euro, questo gioiello tecnologico è già pronto per conquistare il tuo cuore e il tuo carrello. Approfitta di questa occasione unica su Amazon prima che le scorte finiscano!

Design sottile e fotografia AI

Con uno spessore di soli 7,29 mm e un peso minimo, l’HONOR 400 Lite 5G si distingue per la sua leggerezza e maneggevolezza. Ma non lasciarti ingannare dalla sua eleganza: questo dispositivo è un vero guerriero grazie alla certificazione IP65, che lo rende resistente a polvere e spruzzi d’acqua, e alla protezione SGS 5-Star Drop, che garantisce resistenza alle cadute fino a 1,5 metri. Ideale per chi vive la tecnologia senza compromessi.

Scopri il potere della fotografia intelligente con il pulsante dedicato che, grazie all’integrazione con l’intelligenza artificiale, ti permette di accedere alla fotocamera in meno di un secondo. Il sensore principale da 108 MP cattura ogni dettaglio con una qualità professionale, mentre le funzioni avanzate come AI Eraser e Outpainting ti consentono di perfezionare ogni immagine. Sperimenta la versatilità dello zoom per ritratti (1X, 2X, 3X) e rendi memorabile ogni scatto.

Display Amoled e autonomia superiore

Immergiti in un’esperienza visiva senza precedenti con il display AMOLED da 6,7 pollici. Grazie a una luminosità di picco di 3500 nit e a un refresh rate di 120 Hz, ogni immagine sarà fluida e brillante, anche sotto la luce diretta del sole. La tecnologia di oscuramento PWM a 3840 Hz protegge i tuoi occhi, rendendo questo dispositivo perfetto anche per sessioni prolungate.

La batteria da 5230 mAh è progettata per durare tutto il giorno, accompagnandoti tra streaming, gaming e fotografia senza interruzioni. Con HONOR 400 Lite 5G, dimentica la necessità di ricariche frequenti e goditi ogni momento al massimo.

Con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, questo dispositivo garantisce fluidità e velocità anche con le applicazioni più esigenti. La connettività 5G ti offre velocità di navigazione senza precedenti, per rimanere sempre connesso al meglio.

Disponibile nella sofisticata colorazione Marrs Green, l’HONOR 400 Lite 5G non è solo uno smartphone, ma un vero e proprio status symbol. Non perdere questa occasione e approfitta subito di questa straordinaria offerta su Amazon. Oggi è disponibile ad un prezzo speciale di 249,90€, con uno sconto del 3% ed un ulteriore coupon di 40 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.