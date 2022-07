HONOR 50: bello, potente e con quattro fotocamere (-38% su Amazon)

Se il tuo sogno nel cassetto è quello di stringere tra le mani un vero top di gamma al prezzo di uno dei tanti smartphone Android di fascia media, allora non devi assolutamente farti scappare questa incredibile offerta di Amazon che porta l’ottimo HONOR 50 al prezzo più vantaggioso di sempre.

Infatti, ad appena 329€ per merito di uno sconto del 38%, il bellissimo smartphone di HONOR rappresenta la soluzione a cui puntare per avere sempre la certezza di utilizzare un device in grado di soddisfare tutte le tue personali necessità senza mai un compromesso.

HONOR 50 sbarca su Amazon con uno sconto del 38%: affare d’oro

Munito di un bellissimo display OLED da 6.57 pollici ad altissima risoluzione con una perfetta calibrazione dei colori e una luminosità omogenea, lo smartphone di HONOR vola letteralmente grazie a un processore octa core di ultima generazione capace di avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno.

Lo smartphone del colosso cinese può essere considerato come un battery phone a tutti gli effetti per via della batteria di lunghissima durata con la ricarica rapida da 66W, ma non ha nemmeno nulla da invidiare ai top di gamma del 2022 sotto il profilo multimediale. HONOR 50, infatti, monta una fotocamera quadrupla con un sensore principale da 108 MP sviluppato per scattare foto ad altissima risoluzione e girare video a qualità cinematografica.

Prendi al volo questa incredibile occasione e metti subito nel carrello lo smartphone di HONOR fintanto che puoi usufruire dello sconto del 38% con consegna rapida in appena 1 giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.