HONOR 50, lo smartphone STRAORDINARIO a prezzo FOLLE su Amazon (-44%)

Chi l’ha detto che bisogna spendere 8-900 euro per uno smartphone dotato di un bel design e una scheda tecnica valida quando l’ottimo HONOR 50 crolla di prezzo su Amazon con il 44% di sconto?

Ad appena 295€, infatti, hai l’opportunità di ricevere a casa uno smartphone di fascia media che non solo ti assicura un’esperienza di utilizzo sempre al top, ma che dispone di un design che non è così semplice trovare in questa fascia di prezzo.

HONOR 50 crolla di prezzo su Amazon ad appena 295€: è l’affare dell’estate

A questo prezzo, infatti, non possiamo non considerare anche l’ottima scelta dei materiali e l’estrema ottimizzazione delle cornici frontali normalmente tipiche di device che costano 3-4 volte tanto. Frontalmente è presente un incredibile display OLED da 6.57 pollici ad altissima risoluzione con una buona calibrazione dei colori e un’elevata frequenza di aggiornamento: ti innamorerai di questo display sin dalla prima accensione e non potrai più fare a meno della sua fluidità in ogni situazione.

Sotto il cofano il potente processore octa core di Qualcomm ti permette di avviare rapidamente qualsiasi applicazione, anche i giochi più pesanti, mentre la batteria da 4300 mAh è l’unica in questa fascia di prezzo che può sfruttare la ricarica rapida da 66W su cavo per offrirti il 70% di autonomia dopo appena 20 minuti di ricarica.

HONOR 50 è un campione anche dal punto di vista fotografico dove il modulo quadruplo posteriore fa leva su un sensore principale da 108 MP per foto ad alta qualità e video sempre perfetti e stabili.

Cosa stai aspettando? A questo prezzo è praticamente impossibile non lanciarsi subito su Amazon per mettere lo smartphone nel carrello; se lo acquisti adesso lo ricevi a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione con i servizi Prime. Una volta scartato e acceso capirai immediatamente perché viene considerato come uno tra i migliori smartphone di fascia media del momento.