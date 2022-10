HONOR 70, lo smartphone DEFINITIVO per i Vlogger: offerta imperdibile

Dotato di un innovativo sistema a tre fotocamere e di un elegante design simmetrico e curvo, HONOR 70 è il nuovo top di gamma di HONOR che porta innovazioni in termini di fotocamera, design, prestazioni e funzionalità, offrendo un’esperienza d’uso potente e di alto livello. La funzione Vlog Solo Cut Mode, prima nel settore, permette agli utenti di creare vlog ritratti che riprendono una persona specifica in un video di gruppo e due video ad alta definizione contemporaneamente, perfetti per i creatori di contenuti che vogliono scegliere il protagonista della loro storia. Fallo tuo adesso a 489 euro, nella colorazione nera, con le spedizioni rapide, sicure e gratuite offerte dai servizi Prime.

HONOR 70 Midnight Black , per gli appassionati di vlogging

Progettato per gli appassionati di vlogging, HONOR 70 è l’ultimo arrivato della serie N di smartphone di fascia alta. L’elegante dispositivo debutta con la modalità Solo Cut, che consente agli utenti di produrre facilmente vlog che mettono in evidenza una persona specifica in un gruppo grazie alla tecnologia integrata di reidentificazione della persona. Con il Dual Video Streaming, HONOR 70 può registrare due video contemporaneamente, uno con un singolo soggetto e l’altro con l’intero gruppo.

Girare vlog di alta qualità è facile con HONOR 70, grazie alla sua potente doppia fotocamera principale che comprende una fotocamera principale Super Sensing da 54MP con un ampio sensore IMX800 da 1/1,49″ e una fotocamera Ultra-Wide e Macro da 50MP. Il nuovo smartphone è alimentato da Qualcomm Snapdragon 778G Plus 5G e supporta GPU Turbo X e OS Turbo X, offrendo prestazioni fluide e un’esperienza reattiva in una serie di attività pesanti, tra cui l’editing video per i vlogger sempre in movimento.

HONOR 70 è il primo smartphone della serie HONOR N con l’ultima interfaccia HONOR Magic UI 6.1 basata su Android 12 ed è disponibile nel colore Emerald Green. In riconoscimento dell’eccellente esperienza d’uso di HONOR 70, la Expert Imaging and Sound Association (EISA) ha assegnato allo smartphone il premio EISA BEST BUY SMARTPHONE 2022-2023. Fallo tuo adesso a 489 euro, con le spedizioni rapide, sicure e gratuite offerte dai servizi Prime.

