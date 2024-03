HONOR 90 5G crolla di 175€ su eBay: l'offerta HOT del weekend

eBay è pronto a stravolgere il weekend presentando un’offerta strepitosa su HONOR 90 5G, uno tra i migliori e apprezzati mediogamma Android dell’ultimo periodo. Solitamente proposto a un prezzo di 500€, quest’oggi puoi acquistarlo ad appena 349€ con uno sconto del 30% e un ulteriore risparmio di 25€ con il codice coupon “PSPRMAR24”.

HONOR 90 5G ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto tutti i punti di vista: è un device perfetto per telefonare, navigare in rete, chattare sui social, ascoltare la musica, guardare video online e molto altro ancora.

HONOR 90 5G costa una sciocchezza su eBay: occasione imperdibile

Il pannello AMOLED da 6.7 pollici ad altissima risoluzione è una gioia per gli occhi, merito anche della frequenza di aggiornamento a 120Hz, mentre il processore octa-core con 12GB di RAM associata è perfetto per ogni tipologia di utilizzo.

Con la batteria da 5000 mAh ti dimentichi di ricaricarlo e con la doppia SIM sei sempre reperibile, anche considerando il modem 5G di ultima generazione. Come se non bastasse, HONOR 90 5G è anche un camera phone di tutto rispetto: il modulo fotografico principale, infatti, integra un sensore da 200MP per foto e video eccezionali.

Impossibile non sfruttare lo sconto e il codice coupon “PSPRMAR24” per acquistare il device HONOR a 175€ in meno su eBay, addirittura con tanto di consegna rapida e gratuita in appena 48 ore inclusa nel prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.