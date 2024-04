HONOR 90 in offerta a QUESTO PREZZO è vero re della fascia media

Se siete alla ricerca di un nuovo mid-range completo e potente, in questo momento, la scelta non può che ricadere su HONOR 90. Con la nuova offerta Amazon, infatti, lo smartphone di HONOR è acquistabile al prezzo scontato di 349 euro, con possibilità di scegliere tra la colorazione Nera e quella Verde. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto. Il mid-range di HONOR ha tutte le carte in regola per offrire anni e anni di prestazioni ottime, con un design ricercato e tutte le funzionalità che servono per utilizzare al meglio il proprio dispositivo.

HONOR 90: è il mid-range giusto su cui puntare

Tra le specifiche tecniche di HONOR 90 troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, uno dei chip più interessanti della fascia media del mercato. Da notare anche la presenza di 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage oltre che di una batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 67 W.

A completare la scheda tecnica di HONOR 90 troviamo una tripla fotocamera posteriore, con il sensore principale da 200 Megapixel, il supporto Dual SIM e il chip NFC. C’è anche il sistema operativo Android 14 che viene personalizzato dall’interfaccia MagicOS.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare HONOR 90 al prezzo scontato di 349 euro, con possibilità di scegliere tra la colorazione Verde e quella Nera. Lo smartphone di HONOR è disponibile in pronta consegna. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

