Il sorprendente HONOR 90 Lite è in offerta: l'occasione da prendere ora!

HONOR 90 Lite è il tipico smartphone che viene ritenuto poco più di un entry level dagli addetti ai lavori. Ma in realtà non teme i confronti con i telefoni di fascia maggiore. Vuoi qualche esempio? Parliamo di una connessione 5G, una combinazione RAM e memoria di 8GB e 256GB, Display FullView da 6,7 pollici a 90Hz, una Fotocamera Tripla da 100MP, una Batteria 4500mAh con ricarica rapida. E ancora, Dual SIM, l’ultimo sistema operativo Android 13 e un ammaliante colore Midnight Black. Sai quanto paghi tutto ciò? A soli 249 euro, grazie allo sconto del 17%!

Honor 90 Lite: caratteristiche tecniche

Honor 90 Lite ha una straordinaria memoria da 8 GB + 256 GB, quindi se ti piace conservare i file sul telefono non avrai alcun problema! Il telefono è dotato anche della tecnologia HONOR RAM Turbo che amplia la RAM di 8 GB con ulteriori 5 GB, consentendo un’esecuzione più rapida delle app. Veniamo al formidabile comparto fotocamere: quella principale è da 100 MP con apertura f/1.9, che consente agli utenti di catturare anche i più piccoli dettagli. La fotocamera anteriore da 16 MP garantisce invece selfie perfetti.

Veniamo alla batteria: parliamo di 4.500 mAh di dimensioni ultra-grandi che fornisce fino a 15 ore di streaming musicale, 14,4 ore di riproduzione video o 16 ore di navigazione di social media. Generoso anche il display: tecnologia FullView da 6,7 pollici e la cornice ultrasottile da 1,1 mm di HONOR. Il display con certificazione Low Blue Light di TÜV Rheinland fa riposare i tuoi occhi, anche di notte. Molto interessante poi la funzione MagicOS 7.1 basato su Android 13 e dotato di tutte le app Google e di Play Store. Parliamo infine di un telefono facilmente trasportabile, sia in jeans aderenti che in borse di piccole dimensioni, grazie allo spessore di soli 7,48 mm e un peso di 179 g.

Ecco perché nel titolo abbiamo usato l’aggettivo “potente“. Non certo per il solito clickbait. HONOR 90 Lite è davvero un ottimo telefono e con la promozione in corso risparmi il 17%, pagandolo solo 249,90. Un Top di gamma travestito da entry level!

