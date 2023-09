Honor 90 Lite, il TOP di gamma camuffato che ora paghi solo 229 euro!

Connessione 5G, 8GB RAM combinata a una memoria da 256GB espandibile, Display FullView da 6,7 pollici a 90Hz, Fotocamera Tripla da 100MP, Batteria da 4500mAh con ricarica rapida, Dual SIM, sistema operativo Android 13, un ammaliante colore Cyan Lake. No, non stiamo parlando di un Top di gamma che costa dai 500 euro in su, bensì di un Honor 90 Lite. Un telefono considerato dagli addetti ai lavori di fascia medio-bassa, ma che in realtà ha tutte quelle caratteristiche. Bene, oggi lo paghi solo 229 euro, grazie a un incredibile doppio sconto: 17% + coupon di 20 euro!

Honor 90 Lite: tutte le caratteristiche tecniche

Scopriamo meglio le caratteristiche tecniche dello smartphone HONOR 90 Lite. Ti farà piacere sapere che sulla sua infinita memoria potrai salvare decine di migliaia di foto, brani e quasi mille video pure in HD. Grazie alla tecnologia HONOR RAM Turbo che amplia la RAM di 8 GB con ulteriori 5 GB, consentendo un’esecuzione più rapida delle app anche in presenza di tanti file. E’ dotato di una fotocamera principale da 100 MP con apertura f/1.9, che consente agli utenti di catturare anche i più piccoli dettagli in qualsiasi scena complicata, con o senza zoom. La fotocamera anteriore da 16 MP garantisce selfie accattivanti con colori definiti ed esaltati.

HONOR 90 Lite è dotato di una batteria da 4.500 mAh di dimensioni ultra-grandi che fornisce fino a 15 ore di streaming musicale, 14,4 ore di riproduzione video o 16 ore di navigazione (alimentatore venduto separatamente). Ottimo poi il display HONOR FullView: da 6,7 pollici con cornice ultrasottile da 1,1 mm. E’ anche certificato Low Blue Light di TÜV Rheinland: ciò significa che non ti stanca gli occhi anche in caso di uso prolungato con luce scarsa o assente. Sistema operativo MagicOS 7.1 basato su Android 13.

Infine, è facilmente tascabile dall’alto del suo spessore di soli 7,48 mm e un peso di soli 179 g. Ammaliante infine il colore Cyan Lake. Ecco perché parlavamo di Top di gamma camuffato: ora lo paghi solo 229 euro, applicando allo sconto di partenza del 17% un coupon di 20 euro mettendo la spunta prima di completare il check-out. Quindi semplice da ottenere, senza codici da incollare o ricordare!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.