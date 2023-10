Il potente Honor con fotocamera da 200 mp ORA lo paghi MENO con questo COUPON!

Dopo la definitiva separazione da Huawei, Honor vuole imporsi come la sua erede anche in Italia. Come molti sanno, il primo marchio è stato di fatti tagliato fuori dopo il ban di Google, che ha così sottratto tanti servizi, in primis il sistema operativo Android. E così Honor, che invece Google ce l’ha eccome, sta sbaragliando la concorrenza con smartphone dalle alte prestazioni e dai costi bassi! Come Honor 90, uno smartphone con connessione 5G, fotocamera tripla da 200 MP, un display AMOLED curvo da 6,7” a 120 Hz, una combo 12 GB+512 GB, una prestante batteria da 5,000 mAh, doppia SIM, sistema operativo Android 13, che in questa strepitosa offerta presentiamo in un incantevole verde smeraldo, che rievoca le migliori fiabe. Ora lo paghi 50 euro in meno grazie a un coupon da attivare mettendo una semplice spunta. Ti costerà quindi solo 449,90 euro!

HONOR 90: caratteristiche tecniche

Il colore verde smeraldo è solo la ciliegina sulla squisita torta chiamata Honor 90! Dove la tripla fotocamera è l’ingrediente principale: 200 MP, mentre la fotocamera selfie è da 50 MP per acquisire foto e video fantastici. Con la modalità Ritratto, HONOR 90 migliora ulteriormente i ritratti scattati in tutte le condizioni di luce. Ancora, questo smartphone incorpora una batteria da 5.000 mAh, che con una carica singola, è in grado di fornire fino a 19,5 ore di streaming video continuo in locale. In generale, arrivi tranquillamente a fine giornata!

HONOR 90 è dotato dell’attenuazione Pulse Width Modulation (PWM) leader nel settore di 3.840 Hz, la più elevata nel settore, che mantiene un’esperienza di visualizzazione più confortevole e priva di sfarfallio, minimizzando l’affaticamento degli occhi anche in ambienti scarsamente illuminati. Il display curvo è da 6,7 pollici senza cornice, per una visione immersiva. Mentre i pixel sono pari a 2664 x 1200, oltre a vantare una gamma di colori DCI-P3 al 100%, fino a 1,07 miliardi di colori e una luminosità HDR di picco di 1.600 nit. Molto potente grazie al processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition 5G a 4 nm, il sistema operativo MagicOS 7.1 basato su Android 13 e una RAM da 12 GB!

Acquista Honor 90, risparmiando 50 euro grazie al coupon ora attivo: lo paghi solo 449,90 euro!

