HONOR Band 5 CROLLA su Amazon: tracking preciso ad appena 39€

Se il mondo dei dispositivi wearable ti ha sempre affascinato e ti stai guardando attorno alla ricerca di una smartband economica ma ricca di funzionalità, questa offerta di Amazon sulla HONOR Band 5 fa proprio al caso tuo.

Ad appena 39€ con uno sconto del 32%, infatti, il fitness tracker ti mette a disposizione un gran numero di funzionalità esclusive pensate per soddisfare le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista.

Appena 39€ su Amazon per l’ottima smartband HONOR Band 5

Leggera e comoda da indossare per tutto il giorno, il fitness tracker di HONOR monta un bel display AMOLED con numerose watch face per mettere in risalto le informazioni di cui hai più bisogno. Posteriormente trova posto un precisissimo sensore HR in grado di registrare costantemente il battito cardiaco e calcolare la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2), mentre la batteria integrata ti assicura fino a 14 giorni di autonomia con una singola ricarica.

A tutto ciò si aggiunge poi un piccolo ma potentissimo cervello smart per tracciare con precisione i tuoi allenamenti in palestra: nonostante il prezzo super economico, HONOR Band 5 registra tantissimi tipi di attività fisica ed è anche impermeabile fino a 50 metri di profondità.

Solo oggi hai la possibilità di acquistare la superba smartband economica di HONOR al prezzo più economico di sempre: mettila subito nel carrello per riceverla direttamente a casa in appena 1 giorno al prezzo più economico di sempre e senza costi extra di spedizione con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.