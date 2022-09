HONOR Band 6: lo smartwatch dall'anima essenziale in super sconto

Uno dei wearable più interessanti attualmente in commercio oggi si trova a un prezzo decisamente super appetibile. L’ottimo HONOR Band 6 è infatti disponibile su Amazon a soli 41€. Ti basta spuntare la voce Applica coupon 10€ per avere lo sconto sul totale e andare subito alla cassa per ottenere il modello di colore grigio con le spese di spedizione gratuite. Un affare, no? Ma proprio per questo devi fare in fretta, o rischi di arrivare tardi e di non trovarlo più. Prima però devi spuntare la voce Applica coupon 40% sulla pagina del prodotto.

HONOR Band 6 Smartwatch, offerta TOP

L’orologio HONOR Band 6 vanta schermo a colori ad alta definizione da 1,47 pollici. Un display più ampio, quindi, che ridefinisce l’esperienza di utilizzo di un orologio fitness. Il misuratore di ossigeno nel sangue SpO2 migliorato può analizzare il tuo stato di forma fisica in modo più intelligente. La durata della batteria di 14 giorni può soddisfare la tua vita abbondante. E poi il device non solo è in grado di riconoscere diversi dati sportivi, ma anche di rendere più comoda la gestione delle informazioni. Collega il telefono cellulare, lo smartwatch può ricevere il messaggio e mostrare il promemoria della chiamata. Trova una torcia per cellulare con tutte le piccole funzionalità disponibili e puoi metterla sul tuo polso intelligente nella vita.

HONOR Band 6 adotta la più recente tecnologia di monitoraggio della frequenza cardiaca TruSeen 4.0 accurata,utilizzando componenti ottici professionali e un chipset con algorio AI, che può rendere più accurato il rilevamento della frequenza cardiaca. Ma non solo: è uno dei pochi smartwatch ad aiutare le donne a padroneggiare il ciclo mestruale con misurazioni attente e precise. HONOR Band 6 smartwatch può anche misurare con precisione il livello di ossigeno nel sangue e quello del sonno.

HONOR Band 6 adotta la più recente tecnologia di ricarica rapida ad assorbimento magnetico, che può fornire una migliore esperienza di resistenza. Questo smartwatch per il fitness ha una modalità di ricarica ultraveloce, che può essere caricata per 10 minuti e utilizzata per due giorni. Può essere ricaricato per 65 minuti e utilizzato per 14 giorni. La nuova generazione di questi wearable targati HONOR è potente e può registrare ogni dettaglio. Insomma, HONOR Band 6 Smartwatch è davvero un wearable molto interessante e con un prezzo così basso è da pazzi lasciarselo scappare. Lo trovi disponibile nella colorazione grigia su Amazon a soli 41€. Ti basta spuntare l’apposito coupon sulla pagina del prodotto per ottenerlo con le spese di spedizioni gratuite. Ma fai in fretta, va a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.