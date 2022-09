HONOR Band 6, smartband completa di tutto a prezzo REGALO (36€)

Sei alla ricerca di una smartband economica bella, funzionale, compatibile con iOS e Android? HONOR Band 6 ha tutte le risposte alle tue esigenze e quest’oggi è in offerta su Amazon al prezzo più economico di sempre. Ad appena 36€, infatti, solo oggi hai la possibilità di allacciare al polso il valido fitness tracker di HONOR con tanto di sconto del 26% che fa crollare il prezzo al valore più vantaggioso di sempre.

Anche a questo prezzo, però, la smartband ha tutte le carte in regola per assicurarti un utilizzo di buon livello e rispondere a tutte le tue personali esigenze. Il pannello touch è ideale per controllare le notifiche in arrivo e le informazioni circa i tuoi allenamenti, mentre il mix di sensori e feature è ideale per monitorare la tua salute in qualunque momento della giornata.

La smartband HONOR Band 6 è in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre

Nonostante il prezzo di appena 36€, infatti, il sensore HR traccia costantemente il battito cardiaco (a riposo e sotto sforzo), è ideale per monitorare la qualità del sonno e registra anche la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2). A tutto ciò si aggiunge anche la funzione multi-sport per tenere sempre sotto controllo i tuoi allenamenti e aiutarti a raggiungere una forma fisica più salutare, e una batteria di lunghissima durata con un’autonomia di ben 14 giorni.

Prendi immediatamente al volo questa incredibile occasione e metti subito nel carrello la validissima smartband di HONOR fintanto che è disponibile in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre. Se la metti adesso nel carrello ti arriva a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

