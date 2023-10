HONOR Band 7 con display AMOLED da 1,47'' e resistenza all'acqua a 36€ su Amazon

HONOR Band 7 è molto più di un semplice smartwatch. È il tuo compagno ideale per raggiungere i tuoi obiettivi di fitness, monitorare la tua salute e vivere una vita migliore. Con una serie di funzionalità avanzate e un design accattivante, questo smartwatch è progettato per migliorare la tua vita in ogni modo possibile.

Il device è resistente all’acqua fino a 50 metri di profondità, rendendolo perfetto per il nuoto e altre attività acquatiche, e ha una batteria che dura fino a 14 giorni con un utilizzo regolare. In più costa è pochissimo, appena 36€ grazie allo sconto del 21% su Amazon, con le spedizioni gratuite via Prime.

Schermo AMOLED Grande da 1,47” e tanti programmi

Il display AMOLED da 1,47 pollici del HONOR Band 7 offre immagini nitide, colori vivaci e una facile navigazione. Visualizza chiaramente tutte le informazioni sul tuo fitness e la tua salute direttamente sul polso. È anche altamente personalizzabile, consentendoti di scegliere tra una varietà di sfondi e stili per adattarlo al tuo stile. Visto che è dotato di Bluetooth per la connessione al tuo smartphone ti consente di ricevere notifiche, controlla la musica, ricevi chiamate in vivavoce e molto altro ancora direttamente dal tuo polso.

Questo smartwatch non si limita solo a monitorare la frequenza cardiaca e l’attività fisica. L’HONOR Band 7 offre il monitoraggio dello stress, il monitoraggio del sonno e la misurazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2). Sarai costantemente informato sulla tua salute generale e potrai apportare le modifiche necessarie per migliorarla.

Con ben 96 modalità di allenamento diverse, il HONOR Band 7 è pronto per qualsiasi attività tu scelga. Che tu stia correndo, nuotando, facendo yoga o impegnandoti in qualsiasi altra attività fisica, questo smartwatch ti seguirà e registrerà i tuoi progressi al modico prezzo di 36€, grazie allo sconto del 21% su Amazon. Non perdere l’opportunità di migliorare il tuo stile di vita e raggiungere i tuoi obiettivi di fitness con HONOR Band 7.

