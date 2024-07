HONOR Band 9: il compagno di ALLENAMENTI perfetto a MINI PREZZO

Ecco per te un compagno ideale per i tuoi allenamenti, soprattutto se ami praticare sport all’aria aperta! Si tratta dello Smartwatch HONOR Band 9, al momento disponibile su Amazon a soli 39 euro con uno sconto conveniente del 20%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Smartwatch HONOR Band 9: funzionalità e modalità di utilizzo

Lo Smartwatch HONOR Band 9 è dotato dei più recenti sensori ottici ad alta precisione e di algoritmi di frequenza cardiaca completamente potenziati. Questo vuol dire che la tua salute sarà sempre sotto controllo in quanto monitora 24 ore su 24 la frequenza cardiaca, l’attività respiratoria, la SpO2 e il sonno.

Inoltre è un alleato perfetto per i tuoi allenamenti in quanto offre più di 96 modalità di esercizio tra cui corsa, camminata, nuoto, ciclismo e così via. Può anche tracciare le attività svolte, come i passi, le calorie bruciate, la frequenza cardiaca e il livello di ossigeno nel sangue durante l’esercizio, per seguire al meglio i tuoi progressi ed aiutarti a migliorare nel modo corretto.

Tra l’altro questo modello è impermeabile 5ATM, quindi potrai utilizzarlo senza problemi in piscina o al mare. In più la capacità della batteria è di 180 mAh quindi ti assicura un’autonomia lunghissima che arriva anche a 14 giorni, con una ricarica super veloce: basti pensare che in poco più di un’ora il dispositivo sarà completamente carico e super prestante.

