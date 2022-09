HONOR Earbuds 3 Pro, sconto ESAGERATO per la sua PRIMA VOLTA

Gli HONOR Earbuds 3 Pro, gli eleganti auricolari wireless che offrono il giusto supporto sonoro per ascoltare musica e avere una qualità di chiamata superiore, oggi sono per la prima volta in offerta su Amazon. Un’occasione più unica che rara per assicurarsi questi ottimi auricolari a un prezzo decisamente vantaggioso, ovverosia 149€ anziché a 199 euro, che è il prezzo di listino. Considerando la rarità delle promozioni su questo device, poi, l’affare diventa doppio.

HONOR Earbuds 3 Pro, potenti ed eleganti

Per un’esperienza coinvolgente e senza interruzioni, questi auricolari dispongono di un sistema di cancellazione attiva del rumore (Adaptive Active Noise Cancellation, ANC) che riconosce i suoni circostanti e attiva automaticamente varie modalità di cancellazione del rumore. Inoltre, sono anche i primi auricolari Stereo True Wireless (TWS) del settore a disporre di una tecnologia di ricarica rapida a 5C.

La priorità degli auricolari HONOR Earbuds 3 Pro è quella di garantire un suono di alta qualità ed eccezionalmente realistico. Gli auricolari vantano il primo design coassiale a doppio driver al mondo, con un potente driver dinamico da 11 mm di diametro e un tweeter piezoelettrico in ceramica che garantisce la naturalità dei bassi e la chiarezza e melodiosità degli alti.

HONOR è anche il primo nel settore a utilizzare un tweeter piezoelettrico in ceramica progettato per migliorare la nitidezza degli alti, garantendo al contempo un consumo energetico limitato. L'intelligente funzione Adaptive ANC è perfetta per gli utenti che desiderano un'esperienza intelligente e senza alcun disturbo. Gli auricolari HONOR Earbuds 3 Pro riconoscono in modo intelligente i suoni ambientali circostanti e passano da una modalità all'altra di cancellazione attiva del rumore (Adaptive Active Noise Cancellation, ANC).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.