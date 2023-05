Honor Magic 5 Lite: stavolta la MAGIA la fa Amazon

Uno smartphone che riesce a far durare la batteria 48 ore è un telefono che in partenza è diverso da tutti gli altri. Honor Magic 5 Lite è una delle sorprese più piacevoli di questi primi cinque mesi del 2023, candidandosi a battery phone assoluto per quest’anno. Da alcune ore è però anche diventato un best buy assoluto: grazie all’ultima offerta di Amazon il prezzo è sceso a 269,90 euro, rispetto ai 389,90 euro con cui era stato presentato a fine febbraio. Una magia, appunto. Per accedere all’offerta è sufficiente cliccare sul bottone qui in basso.

Honor Magic 5 Lite in super offerta su Amazon

Sbagli se pensi che Honor Magic 5 Lite sia soltanto un battery phone, seppur nella sua straordinarietà (difficile trovare una batteria oggi in grado di supportare 2 giorni di uso intenso del telefono). Perché il nuovo medio gamma di Honor è anche un telefono con un design e un’estetica superiori alla media: bellissimo da vedere e godurioso nell’utilizzo di tutti i giorni, con un display da 6,6 pollici FullHD+ e refresh rate fino a 120 Hz.

Si difende ottimamente anche sul fronte del comparto camere, con scatti ottimi da postare sui social, grazie a una fotocamera principale da 64 megapixel con apertura focale f/1.8. Il bilanciamento dei colori + più che buono, così come il livello di dettaglio e la resa dei colori. Insomma, a questo prezzo difficile trovare e chiedere di meglio, soprattutto tenendo conto dei due tratti più caratteristici di questo Honor, ossia la batteria da 48 ore e un design davvero originale.

Approfitta dell’ultima offerta di Amazon per mettere le mani sul nuovo Honor Magic 5 Lite al prezzo promozionale di 269,90 euro, 120 euro in meno rispetto al prezzo di listino.

