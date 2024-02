HONOR Magic 6 Lite in super offerta a 299€ da Unieuro (anche in 3 rate)

Nell’ambito della promozione La scelta giusta per te di Unieuro, il nuovo HONOR Magic 6 Lite è in offerta a 299 euro, il prezzo più basso da quando è stato presentato lo scorso mese. Chi lo desidera, può scegliere di pagare anche in tre rate a interessi zero da 99,66 euro al mese con Klarna e PayPal.

Il display proprietario ultra-resistente, una batteria da oltre 5.000 mAh, una fotocamera da 108MP e prestazioni superiori alla media grazie a un processore di fascia superiore: questi i principali punti di forza di uno smartphone – Magic 6 Lite di HONOR – che ha tutto per candidarsi a diventare uno dei migliori medi di gamma nella fascia di prezzo tra i 200 e 300 euro.

HONOR Magic 6 Lite in sconto del 25% sul sito di Unieuro

Spesso e volentieri è un aspetto sottovalutato, ma la robustezza dello schermo è un elemento fondamentale per tante persone. Con il Magic 6 Lite, la casa asiatica ha svolto un ottimo lavoro: merito del display HONOR ultra-resistente garantisce una protezione a 360 gradi dell’intero dispositivo, telaio e scomparti interni inclusi.

E sempre a proposito di display, il nuovo smartphone HONOR monta un pannello AMOLED da 6,78 pollici, 429 PPI e con frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

Gli altri principali punti di forza sono la durata della batteria e, soprattutto, la maggiore aspettativa di vita (dopo oltre 1.000 cicli di carica e scarica la capacità resta superiore all’80%), le prestazioni ultra-veloci dello Snapdragon 6 Gen 1 con processo a 4 nm, e la camera principale con sensore da 108 MP e apertura focale f/1.75.

HONOR Magic 6 Lite è in offerta a soli 299 euro sul sito unieuro.it, con spese di spedizione gratuite e possibilità di pagare in tre rate a interessi zero da 99,66 euro al mese.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.