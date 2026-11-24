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Se stai aspettando un pieghevole che risolva davvero il problema della piega visibile sullo schermo, potresti avere la tua risposta a marzo 2027. Honor ha ufficialmente confermato l’arrivo di un nuovo Honor Magic V6 pieghevole con tecnologia zero-crease — cioè a piega invisibile — e la notizia arriva direttamente dalla voce del CEO dell’azienda. Non si tratta di un rumor o di una fuga di notizie: è un annuncio ufficiale con una data precisa sul calendario.

Chi ha confermato il lancio e cosa ha detto esattamente

Li Jian, CEO di Honor Devices, ha dichiarato pubblicamente che l’azienda sta lavorando a un nuovo foldable con display zero-crease previsto per marzo 2027. La parola zero-crease indica una tecnologia di display pieghevole progettata per eliminare — o rendere praticamente invisibile — la piega centrale che si forma sullo schermo quando il telefono viene aperto.

Non è tutto. Fang Fei, Presidente della linea prodotti Honor, ha aggiunto un dettaglio importante: il dispositivo è già sviluppato. In pratica, non si tratta di un progetto ancora in fase di ricerca, ma di un prodotto che esiste già nella sua forma finale o quasi definitiva. La data di marzo 2027 è quindi una scelta commerciale e di lancio, non un traguardo tecnico ancora da raggiungere.

Li Jian ha anche sottolineato che Honor si trova in una posizione di leadership nel settore per quanto riguarda la tecnologia dei display pieghevoli, la durata della batteria e le funzionalità di intelligenza artificiale. Una dichiarazione ambiziosa, ma coerente con il percorso che il brand sta seguendo nel segmento dei foldable.

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Il contesto: dove si inserisce il nuovo foldable nella gamma Honor

Per capire l’importanza di questo annuncio, vale la pena ricordare dove si trova oggi Honor nel mercato dei pieghevoli. L’attuale Honor Magic V6 detiene già un primato significativo: è lo smartphone pieghevole a piega interna più sottile al mondo, con uno spessore di 8,75 mm da chiuso. Un risultato di ingegneria notevole, considerando che i foldable tendono ad essere più spessi dei modelli tradizionali proprio per via del meccanismo di piegatura.

Il modello annunciato per il 2027 si propone di fare un ulteriore passo avanti, questa volta sul fronte del display. La piega visibile è da sempre uno dei principali punti deboli dei telefoni pieghevoli: anche i modelli più costosi mostrano una linea più o meno evidente al centro dello schermo, che può disturbare visivamente durante la visione di contenuti o l’uso quotidiano. Eliminare questo difetto — o renderlo impercettibile — rappresenterebbe un cambio di paradigma per l’intera categoria.

Perché la tecnologia zero-crease è così difficile da realizzare

I display pieghevoli sono costruiti con pannelli OLED flessibili — schermi organici a diodi emettitori di luce che possono curvarsi senza rompersi. Il problema è che ogni volta che lo schermo viene piegato e ripiegato, il materiale tende a “memorizzare” quella posizione, creando una deformazione permanente visibile a occhio nudo.

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Risolvere questo problema richiede interventi su più livelli:

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La composizione chimica del pannello OLED, che deve essere più elastica e resistente alla deformazione.

Il meccanismo a cerniera, che deve distribuire la pressione in modo uniforme e ridurre al minimo la curvatura nel punto di piega.

Lo strato protettivo superiore, che deve essere abbastanza rigido da proteggere il display ma abbastanza flessibile da non generare tensioni.

Honor non ha ancora rivelato i dettagli tecnici specifici della propria soluzione zero-crease. Ma il fatto che Fang Fei abbia dichiarato il dispositivo già sviluppato suggerisce che l’azienda abbia trovato una risposta concreta a questo problema ingegneristico, non solo teorica.

Cosa aspettarsi da qui a marzo 2027

Mancano circa quattro mesi al lancio previsto. In questo lasso di tempo è ragionevole aspettarsi che Honor sveli progressivamente ulteriori dettagli sul dispositivo: specifiche tecniche, design definitivo, prezzi e disponibilità nei vari mercati. Al momento non è ancora confermato se il lancio di marzo 2027 riguarderà il mercato globale o sarà inizialmente limitato alla Cina, mercato domestico del brand.

Per chi segue il settore dei foldable, vale la pena tenere d’occhio anche la pagina ufficiale italiana di Honor, dove l’azienda aggiorna regolarmente le informazioni sui propri prodotti. È il canale più affidabile per seguire gli sviluppi ufficiali senza affidarsi a indiscrezioni.

Il mercato dei pieghevoli è in forte crescita e la competizione tra i principali produttori — Samsung, Huawei, Oppo e proprio Honor — si gioca sempre più sulla qualità del display e sull’esperienza d’uso quotidiana. Se Honor riuscirà davvero a consegnare un pieghevole con piega invisibile a marzo 2027, potrebbe ridefinire lo standard di riferimento per l’intera categoria. Vale la pena aspettare qualche mese per scoprirlo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.