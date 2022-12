HONOR Magic4 Lite 4G, super scontato di 100€ per la prima volta su Amazon

HONOR Magic4 Lite rappresenta il primo flagship della Magic4 Series dell’azienda, e nel taglio 6GB+128GB, è un ottimo smartphone. Tra l’altro dotato di HONOR RAM Turbo, tramite il quale può facilmente aumentare di 2 GB la RAM standard di 6 GB così da espandere lo spazio di archiviazione e da permettere l’esecuzione di più app senza problemi.

Col suo schermo da 6,81 Pollici e 90 Hz, processore Snapdragon 625, tripla fotocamera da 48 MP. Prendilo ora a 199€ grazie alla promo Amazon. Lo sconto del 10% sul prezzo visualizzato nella pagina di ogni prodotto verrà applicato direttamente al Carrello.

HONOR Magic4 Lite , affare su Amazon

Con un iconico design simmetrico, un display migliorato per l’esperienza visiva, capacità innovative per la fotografia e la videografia, prestazioni superiori e funzioni complete per la privacy, HONOR Magic4 Lite porta la linea di punta del gruppo HONOR a un livello completamente nuovo.

Il display ha un rapporto schermo-corpo fino al 94% e Supporta fino a 90 Hz di frequenza di aggiornamento e 240 Hz di frequenza di campionamento del tocco, assicurando fluidità per un divertimento coinvolgente.

HONOR Magic4 Lite fa un enorme balzo in avanti nella fotografia e nella videografia, confezionando un’eccezionale combinazione di tripla fotocamera alimentata dalla fotografia computazionale ultra-fusion per produrre immagini ad alta definizione con una chiarezza sorprendente, ogni volta. Il telefono è poi dotato della funzione di riconoscimento dell’impronta digitale laterale; sia per sbloccare il telefono che per effettuare un pagamento, può essere attivata con il semplice tocco di un pulsante

L’elevata capacità della batteria da 4800 mAh è in grado di fornire molta energia per tutto il giorno. In tal senso il device adotta il rivoluzionario design a doppio circuito a cella singola: la batteria e SuperCharge ti permettono così da caricare la batteria fino all’81% in soli 30 minuti e la carica intelligente prolunga anche la durata della batteria. Prendilo ora a 199€ grazie alla promo Amazon. Spese di spedizione incluse.

