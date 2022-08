HONOR Magic4 Pro: il flagship dall'iconico design simmetrico ti costa 290€ in meno

HONOR Magic4 Pro rappresenta il primo flagship della Magic4 Series dell’azienda, e nel taglio 8+256GB, è una bomba: schermo curvo da 6,81 Pollici e 120 Hz, processore Snapdragon 8 Gen 1, tripla fotocamera da 50 MP. Prendilo ora a 809€ grazie alla promo Amazon sui prodotti resi sicuri del Warehouse. Lo sconto del 10% sul prezzo visualizzato nella pagina di ogni prodotto verrà applicato direttamente al Carrello. Quindi al prezzo ribassato dei prodotti “usati” si aggiunge quello di questa promozione. Spese di spedizione incluse.

HONOR Magic4 Pro, affare su Amazon

Con un iconico design simmetrico, un display migliorato per l’esperienza visiva, capacità innovative per la fotografia e la videografia, prestazioni superiori e funzioni complete per la privacy, HONOR Magic4 porta la linea di punta del gruppo HONOR a un livello completamente nuovo.

HONOR Magic4 Pro fa un enorme balzo in avanti nella fotografia e nella videografia, confezionando un’eccezionale combinazione di tripla fotocamera alimentata dalla fotografia computazionale ultra-fusion per produrre immagini ad alta definizione con una chiarezza sorprendente, ogni volta. Dotata di Magic-Log Movie Master, offre una videografia di livello cinematografico e un’esperienza di ripresa superiore rispetto ai competitors, consentendo ai creatori ancora alle prime armi di portare colori e atmosfere in stile Hollywood ai loro contenuti.

L’elevata capacità della batteria da 4600 mAh è in grado di fornire molta energia per tutto il giorno. Inoltre, SuperCharge HONOR wireless e cablata da 100 W offre una sorprendente quantità di energia per la pausa. Prendilo ora a 809€ grazie alla promo Amazon sui prodotti resi sicuri del Warehouse. Spese di spedizione incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.