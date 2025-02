HONOR Magic7 Pro in sconto bomba su Amazon: oggi risparmi più di 260€

Hai bisogno di uno smartphone nuovo e non sai quale scegliere? Ti consigliamo l’HONOR Magic7 Pro, oggi disponibile su Amazon a soli 1.036 euro con un super sconto del 20%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 260 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, potrebbe terminare da un momento all’altro!

HONOR Magic7 Pro: tutte le specifiche tecniche

L’HONOR Magic7 Pro è uno smartphone di ultima generazione che ti stupirà per le sue caratteristiche tecniche davvero all’avanguardia.

In primis vanta il chipset Snapdragon 8 Elite, associato a una RAM fino a 12 GB e a uno spazio di archiviazione di 512 GB, che permette di effettuare tutto in modo rapido ed ottimale, e di conservare in sicurezza qualsiasi tipologia di file e contenuto.

Inoltre dispone di un’enorme batteria da 5.270 mAh che ti accompagna per più di una giornata, oltre a supportare la ricarica con cavo da 100 W per una ricarica completa in soli 33 minuti e la ricarica wireless da 80 W per una maggiore praticità.

Non è da meno la sua eccellente fotocamera con teleobiettivo da 200 MP, dotata di zoom ottico 100x e ottimizzazione AI. L’obiettivo ultra-grandangolare da 50 MP è perfetto per le foto di gruppo, mentre la fotocamera principale da 50 MP con OIS garantisce immagini nitide e dettagliate in qualsiasi condizione di illuminazione. In più, grazie alla funzione Cattura con rilevamento di movimenti basata sull’intelligenza artificiale, hai una messa a fuoco più nitida e dettagli vividi.

Oggi l’HONOR Magic7 Pro è disponibile su Amazon a soli 1.036 euro con un super sconto del 20%. Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 260 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Approfitta il prima possibile della promozione, potrebbe terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.