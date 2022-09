HONOR Magicbook X15: il notebook più BELLO costa una SCIOCCHEZZA

È inutile girarci intorno: se sei alla ricerca di un notebook con un design eccezionale e un ottimo rapporto qualità/prezzo, il bellissimo HONOR Magicbook X15 è in offerta su Amazon al prezzo più conveniente di sempre.

Con uno sconto del 39% che fa crollare il prezzo di vendita ad appena 399€, infatti, il computer portatile del colosso cinese si pone come la scelta più intelligente da fare.

Il bellissimo notebook HONOR Magicbook X15 è in offerta su Amazon

Realizzato con un telaio unibody in alluminio super leggero e resistente, il Magicbook X15 di HONOR monta uno stupendo pannello da 15.6 pollici ad alta risoluzione con una gamma cromatica eccellente e una calibrazione perfetta.

Il comparto hardware, inoltre, ha tutte le caratteristiche al posto giusto per assicurarti in ogni momento della giornata un utilizzo soddisfacente: utilizzalo per navigare in rete, chattare con gli amici, giocare, guardare video, ascoltare musica e molto altro.

Il potente processore Intel è accompagnato da tanta RAM per avviare in un istante le applicazioni di cui hai bisogno, mentre la batteria può contare su una tecnologia di ricarica super veloce per darti modo di tornare ad utilizzarlo senza lunghe attese.

Con queste premesse è praticamente impossibile fare finta di niente e non mettere subito nel carrello il bellissimo notebook di HONOR, a maggior ragione quando ha lo stesso identico design di fascia alta dei MacBook di Apple ma costa 1/4.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.