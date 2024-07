Honor Magicwatch 2: l'orologio sportivo DEI TUOI SOGNI scontantissimo al 39%

Sei alla ricerca di un orologio smart che possa seguirti nei tuoi allenamenti quotidiani? Allora approfitta subito della mega offerta Amazon sullo Smartwatch Honor Magicwatch 2, oggi disponibile a soli 109 euro con uno sconto folle del 39%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensilo con Cofidis al check-out. Approfitta subito della super offerta, gli articoli stanno andando a ruba!

Smartwatch Honor Magicwatch 2: funzionalità e modalità di utilizzo

Lo Smartwatch Honor Magicwatch 2 è un orologio sportivo ultra sottile con una durata della batteria lunghissima che arriva fino a due settimane con una sola ricarica.

Si caratterizza per una serie di funzioni smart integrate tra cui chiamate bluetooth, riproduzione di musica, monitoraggio scientifico del sonno, monitoraggio dello stress, assistenza informativa, monitoraggio della frequenza cardiaca, tracciamento GPS e molto altro ancora per tenere sempre sotto controllo la tua salute.

Questo modello è particolarmente indicato per le attivitià sportive grazie al design leggero e alla resistenza all’acqua di 50 metri. Inoltre puoi monitorare le attività quotidiane, i passi ed avere statistiche sugli esercizi effettuati così da controllare i progressi effettuati e dare sempre il meglio.

Il display amoled rimane sempre acceso in modo da poter vedere subito l’ora senza attendere che lo schermo si illumini. In più il dispositivo presenta un design a doppia corona, mentre il suo schermo a colori è abbinato a un cinturino che supera rigorosi test di allergia cutanea per offrirti un’esperienza sicura e confortevole.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.