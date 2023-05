HONOR MagicWatch 2, sconto SHOCK del 28% per l'ottimo smartwatch

Questa offerta di Amazon sullo smartwatch HONOR MagicWatch 2 rappresenta la tua occasione d’oro per allacciare al polso un wearable di qualità, ma senza svenarti per acquistarlo. Infatti, grazie a uno sconto immediato del 28%, oggi ti bastano appena 129€ per riceverlo direttamente a casa in 1 giorno e senza costi di spedizione extra.

Nonostante il calo di prezzo e lo sconto a due cifre, HONOR MagicWatch 2 ha tutte le carte in regola per soddsfare le tue personali esigenze: è realizzato con materiali di buona qualità, ha un bel design ed è anche ricco di funzionalità.

HONOR MagicWatch 2 costa il 28% in meno su Amazon: affare d’oro imperdibile

La cassa da ben 46 mm abbraccia un bellissimo pannello touch a colori ad altissima risoluzione, mentre lateralmente sono presenti due tasti fisici per gestire facilmente le numerose funzioni dello smartwatch. Compatibile con ogni tipo di smartphone, HONOR MagicWatch 2 integra una batteria con un’autonomia di ben 14 giorni e un sensore HR in grado di tracciare la frequenza cardiaca e anche gli esercizi fisici (al chiuso e all’aperto).

Con uno sconto immediato del 28% a tua disposizione questa di oggi è senza ombra di dubbio l’offerta Amazon più ghiotta per acquistare l’ottimo smartwatch di HONOR, addirittura in pronta consegna già nella giornata di domani e senza costi di spedizione extra (solo per i clienti Amazon Prime).

