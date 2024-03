HONOR MagicWatch 2: solo per OGGI lo trovi in SCONTO su Amazon

Hai bisogno di uno smartwatch sportivo di qualità, che ti fornisca ogni dato preciso e soprattutto in tempo reale? Honor MagicWatch 2 è sicuramente la soluzione a questa tua richiesta e oggi è anche il tuo giorno fortunato: lo puoi trovare in sconto del 5% su Amazon, con un prezzo finale che si va a fissare sui 87,97€. Ti conviene fare in fretta: si tratta di un’offerta a tempo che, entro domani, potrebbe scadere!

Honor MagicWatch 2: lo sconto di oggi deve essere sfruttato, potrebbe non tornare

Questo smartwatch intelligente di Honor può fare praticamente ogni cosa con dati aggiornati e precisi. Monitorare l’ossigeno nel sangue sarà un gioco da ragazzi, con tanto di avvisi per curare il tuo sistema respiratorio. Il suo design è leggero e compatto e può resistere all’acqua fino a 5 metri di profondità. Un fitness tracker davvero coi fiocchi, riesce a monitorare le varie statistiche in base agli esercizi che andiamo a svolgere.

Tra le varie funzioni che offre, come rispondere alle chiamate mediante Bluetooth, inviare messaggi, riprodurre musica, ci sono le funzioni migliori che contraddistinguono ogni smartwatch che si rispetti, come monitoraggio della frequenza cardiaca, tracciamento del GPS, monitor dello stress, calorie, distanza percorsa e velocità durante l’allenamento e tanto altro. Inoltre, ci sono preinstallati ben 15 corsi di fitness a cui possiamo fare riferimento per allenarci.

Il display è in AMOLED da 1,39″ e ha una risposta tattile davvero eccezionale, con una batteria che gode di un’ottima autonomia la quale può riuscire ad assicurarci un utilizzo continuo del dispositivo fino a due settimane consecutive. Acquista subito questo fantastico prodotto su Amazon: solo per oggi c’è un’offerta a tempo che ti consente di poter acquistare Honor MagicWatch 2 in sconto del 5%, con un prezzo finale fissato a 87,97€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.