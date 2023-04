Honor Pad 8 ad una cifra davvero ridicola: lo sconto MIGLIORE lo trovi su Amazon

Honor Pad 8 ha davvero sconvolto tutti gli utenti di Amazon, con questa cifra davvero fuori logica e lo sconto assurdo del giorno. Se cercavi un tablet top di gamma e allo stesso tempo anche super economico, questo è ciò che fa per te. Corri immediatamente su Amazon se lo vuoi trovare ancora disponibile a questa cifra assurda, da 349€ lo potrai avere a 279€!

Non fartelo scappare, ne restano davvero pochissimi pezzi data la cifra davvero ridicola del giorno. Lo avrai con lo sconto bomba del 20%. Tutto ciò che dovrai fare è selezionarlo ed aggiungerlo al carrello, al checkout lo troverai già scontato automaticamente dal sito.

Honor Pad 8, 12″ 2K Full View Screen, con potente sistema audio e batteria a lunga durata

Non farti scappare la mega occasione del giorno, un tablet super versatile, top di gamma che viene davvero svenduto su Amazon. Dal colore blu, perfetto per ogni occasione ed esigenza.

Honor Pad 8 possiede un display Full View con area visibile di ben un terzo suepriore a quella dei classici tablet da 10.4 pollici. Ti garantirà una visione davvero esclusiva e anche super coinvolgente. Dal design sottile con tecnologia di sabbiatura anodizzata per offrirti un tocco super delicato.

Possiede anche ben otto autoparlanti stereo, con gamma audio sorround. Tra cui quattro unità audio professioni per gli alti e ben altre 4 per i bassi. Regolazione audio completa, con anche riconoscimento smart della scena audio, per offrirti una migliore esperienza.

Dispone di una batteria a lunga durata da 7.250 mAh. Supporta anche fino a quattro finestre aperte simultaneamente, così da poter effettuare più operazioni insieme.

Non dovresti davvero fartelo sfuggire, si tratta di un’occasione super che non si era mai vista ad una cifra così piccola. Honor Pad 8 ti aspetta su Amazon con lo sconto assurdo del 20%!

