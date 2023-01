Honor Pad 8: l'ultima offerta Amazon fa crollare il prezzo a 296€

Honor Pad 8 è un tablet estremamente leggero e sottile con corpo in lega di alluminio che riesce ad adattarsi alla perfezione alla mano. Allo stesso tempo però non rinuncia all’intrattenimento in grande, grazie a un display da 12″ con risoluzione 2K e altoparlanti che sembrano arrivare direttamente dallo spazio.

L’offerta Amazon di queste ore è da prendere al volo: il tablet Honor Pad 8 è tuo a soli 296 euro, grazie allo sconto del 15% applicato dal marketplace statunitense. Affrettati, la promozione è destinata a terminare tra poco.

Prezzo stracciato per Honor Pad 8

Il nuovo tablet di Honor è perfetto per l’intrattenimento grazie al suo schermo 2K da 12 pollici, gli otto altoparlanti e il corpo in lega di alluminio. Se di sera il televisore è occupato, nell’Honor Pad 8 troverai il tuo compagno ideale per guardare i nuovi episodi della tua serie preferita o l’ultimo film disponibile in catalogo.

Lasciati sorprendere dall’eccellente resa sonora di questo tablet, grazie agli otto altoparlanti a grande cavità che restituiscono effetti sonori bilanciati e potenti. E grazie al peso piuma di 520 grammi (spessore inferiore ai 7 mm), lo riuscirai a tenere comodamente con una mano come il tuo cellulare.

Che cosa aspetti allora? Approfitta dell’ultima offerta a sorpresa sul nuovissimo Honor Pad 8: non solo risparmierai oltre 50 euro sul prezzo di listino pari a 349 euro, ma godrai anche della spedizione gratuita offerta da Amazon, con la consegna prevista entro le prossime 24 ore.

