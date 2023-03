Honor Pad X8 Lite: risparmia 20€ con questo COUPON Amazon

Il nuovo Honor Pad 8X Lite è il tablet entry-level di Honor con un display generoso e specifiche di base, che arriva sul mercato europeo dopo il Pad 8 appartenente a una fascia di prezzo superiore. Un tablet che punta forte sulla multimedialità e produttività da divano, grazie a una risoluzione e a un pannello superiori alla media a questo prezzo. In queste ore lo puoi acquistare su Amazon a 119 euro anziché 139 euro, grazie al coupon omaggio del valore di 20 euro, da applicare prima di aggiungere l’articolo al carrello.

Honor Pad 8X Lite in sconto di 20 euro su Amazon

Il Pad X8 Lite ha un pannello LCD da 9,7″ con risoluzione HD+ e rapporto 16:10. A bordo troviamo il processore MediaTek MT8786 Octa-Core, insieme a 3GB di RAM e 32GB di memoria interna. Non mancano il Bluetooth 5.1 e il Wi-Fi Dual Band, in aggiunta alla Magic UI 6.1 basata su Android 12 che consente di passare alla modalità eBook per leggere e alla modalità Multi-Window. Uno dei principali punti di forza del tablet è sicuramente il grande schermo da 9,7 pollici ad alta definizione e il sistema sonoro ottimizzato dalla tecnologia proprietaria Honor Histen, per un suono confortevole a qualsiasi volume e una riproduzione dei bassi più profondi. Come dimensioni, il tablet è sottile appena 7,5 mm, con un peso di soli 460 grammi. Pollice in alto anche per la batteria da 5.100 mAh, che consente di chiudere tranquillamente la giornata.

Se sei alla ricerca di un nuovo tablet Android economico per guardare un film o una partita alla sera su uno schermo di buona qualità, prendi in considerazione il nuovo Pad 8X Lite di Honor, a maggior ragione oggi, visto che col coupon omaggio di Amazon risparmi 20 euro sul prezzo di listino.

