Honor Scale 2, una bilancia che sa dirti TUTTO di te (22€)

Una bilancia smart oggi, è una bilancia per sempre. Un vero gioiellino da avere a casa perché sa dirti tutto di te e fattelo dire, non ti dà un numero che non significa niente. Grazie alle sue tecnologie puoi andare sul sicuro. Di quale modello sto parlando? Ovviamente della Honor Scale 2 che in promozione su Amazon è imperdibile.

Apri la pagina e spunta il coupon per non perdere l’occasione, risparmi il 43% in un solo click e paghi appena 22€.

Le spedizioni? Completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account quindi non aspettare un secondo in più.

Honor Scale 2: la bilancia smart che ti stupisce

Invece di salire sopra a un classico prodotto e avere come un responso un numero che non sa dirti effettivamente cosa è cambiato nel tuo corpo, questo modello ha delle tecnologie che analizzano il tuo corpo in tempo reale e ti offrono dei risultati stupefacenti.

In modo particolare sono 14 le informazioni che ti vengono fornite e sono:

Indice di massa corporea; tasso di grasso corporeo; massa muscolare scheletrica; proteine; contenuto di minerali ossei; peso corporeo libero; punteggio corporeo; tipo di corpo; tasso metabolico basale (BMR); acqua corporea totale (TBW); grasso viscerale; età del corpo; frequenza cardiaca.

Come consulti tutti questi dati? Scaricando l’applicazione sul tuo smartphone che può essere sia Android che iOS, senza limitazione. In più ti dico fin da subito che potete utilizzarlo in 5 senza problemi.

Approfitta subito del ribasso su Amazon e spunta il coupon, porta a casa la tua Honor Scale 2 e non aspettare un secondo in più, con il 43% di sconto la paghi appena 22€. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

