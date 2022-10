HONOR Smartwatch Magic Watch 2: sconto IMPERDIBILE su Amazon

Super occasione d’oro su Amazon: l’HONOR Smartwatch Magic Watch 2 è in vendita a un prezzo WOW. Lo smartwatch che dovresti acquistare in questo istante non solo perché l’offerta è incredibilmente economica, ma anche perché è in grado di soddisfare tutte le tue esigenze senza mai scendere a compromessi, lo trovi a soli 83 euro anziché al solito prezzo di listino di 229 euro. Dotato di un bel design realizzato in materiali ergonomici che ti permettono di indossarlo per giorni interi senza alcun fastidio al polso, lo smartwatch di HONOR dispone di una grande quantità di sensori per tracciare la tua salute, i tuoi allenamenti in palestra e non solo.

HONOR Smartwatch Magic Watch 2 con lo sconto su Amazon

Questo dispositivo non è come altri del suo settore, ma molto di più: per esempio, con AOD (sempre sullo schermo), HONOR MagicWatch 2 rimane acceso con un consumo energetico molto basso, e dispone di un sensore ottico della frequenza cardiaca che misura il tuo stress e fornisce valori di stress per informarti sul tuo stato di salute. Il tuo smartwatch può dirti come respirare meglio e puoi esercitarti a rilassarti mentre lavori. Al termine dell’esercizio, l’orologio visualizzerà il risultato dell’esercizio e la frequenza cardiaca. Se il tuo orologio HONOR rileva una frequenza cardiaca anormale (valore di allarme), vibrerà per avvisarti.

Il fitness tracker di HONOR invierà inoltre avvisi a vibrazione basati sulla trasmissione di messaggi istantanei, telefonate, SMS, e-mail, eventi del calendario e app social dal telefono. Puoi controllare la riproduzione della musica, cambiare i brani e regolare il volume quando il braccialetto fitness è connesso al telefono tramite BT. L’ascolto di musica senza telefono è supportato anche dopo aver sincronizzato la musica dal telefono all’orologio. Con la resistenza all’acqua 5ATM e TruseenTM 3.5, HONOR MagicWatch 2 può monitorare i dati di nuoto come frequenza cardiaca, SWOLF, distanza, calorie bruciate e velocità, anche sott’acqua. Resistenza all’acqua in acque poco profonde, comprese le piscine o il nuoto in riva al mare.

Puoi utilizzare l’orologio per controllare la riproduzione della musica se l’orologio è collegato al telefono tramite Bluetooth. Ciò include la modifica di brani musicali e la regolazione del volume di riproduzione. Inoltre, la batteria di lunga durata ti assicura in ogni caso fino a 14 giorni e supporta anche la ricarica rapida: bastano pochi minuti per continuare a utilizzarla per 3 giorni di fila. Cosa stai aspettando? Non perdere altro tempo e metti subito nel carrello questo gioiello di HONOR fintanto che la puoi acquistare su Amazon con il 45% di sconto. A questo prezzo saprà soddisfare tutte le tue personali esigenze e sbalordirti per il gran numero di funzionalità aggiuntive solitamente disponibili solo per i fitness tracker più costosi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.