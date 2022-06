HONOR Watch ES, lunga autonomia e display AMOLED a soli 31€

L’HONOR Watch ES è uno di quegli smartwatch che piace tantissimo a tutti, indipendentemente cioè dalla fascia di età. Questo perché oltre a essere bello dal punto di vista estetico è anche estremamente utile grazie alla valanga di funzioni dedicate al fitness.

Con un display AMOLED da 1,64” che ti garantisce un’ottima visibilità e il supporto a 95 workout differenti, di cui 10 di tipo professionale, questo è un device che non può e non deve mancare al polso di chiunque. A maggior ragione ora che puoi farlo tuo con appena 31 euro grazie all’offerta presente su Amazon.

HONOR Watch ES

L’HONOR Watch ES è uno strumento indispensabile se si vuole mantenere sempre sotto controllo la propria salute. Grazie al suo supporto puoi infatti monitorare lo stato di vari aspetti del tuo organismo, dalla frequenza cardiaca fino alla quantità di ossigeno presente nel sangue e al controllo della qualità del riposo notturno. HONOR Watch ES monitora l’efficacia del tuo regime di allenamento e fornisce istruzioni e raccomandazioni personalizzate. Il rilevatore di ciclo femminile segue i cicli mestruali e perde quando il periodo netto va e viene.

Ovviamente, grazie all’ampio display AMOLED ad alta visibilità, è perfetto anche per altre funzioni più comuni, come la gestione dal polso delle notifiche ricevute sullo smartphone al quale lo avrai abbinato, le chiamate e quant’altro. Usa HONOR Warch ES per controllare le previsioni del tempo, controllare la riproduzione musicale o eseguire qualsiasi numero di altre operazioni senza sforzo, per rimanere collegato anche dopo il check-out.

Impressionante l’autonomia energetica, che arriva a 10 giorni. HONOR Watch ES ha fino a 10 giorni di durata della batteria con una singola carica. Se la batteria si scarica, 30 minuti di ricarica rapida possono alimentare una settimana di utilizzo tipico. Insomma, adesso capisci perché abbiamo scritto all’inizio che questo è un device che non può e non deve mancare al polso di nessuno? A maggior ragione ora che puoi farlo tuo con appena 31 euro grazie all’offerta presente su Amazon. Le spese di spedizione sono gratuite.