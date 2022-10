HONOR Watch GS 3, lo smartwatch per chi ama lo STILE: con lo sconto è un best buy

L’elegante HONOR Watch GS 3 cala improvvisamente di prezzo su Amazon di ben 80,00€ (-36%) e di venta così di colpo lo smartwatch da prendere oggi a tutti i costi. Lo trovi infatti ora su Amazon a soli 139€: Le spedizioni sono sicure, rapide e gratuite grazie a Prime. Un prezzo molto conveniente per un device che vanta tra le altre cose un sensore di frequenza cardiaca PPG a 8 canali, supportato dal monitoraggio della frequenza e dall’algoritmo AI per la frequenza cardiaca a doppio motore, rileva la tua frequenza cardiaca con precisione.

HONOR Watch GS 3 finalmente accessibile a tutti

HONOR Watch GS 3 è pensato per gli amanti dello stile e della smart life. Il nuovo smartwatch è in grado di monitorare lo stato di salute e il proprio esercizio fisico senza rinunciare al comfort e al design. Compagno ideale per lo sport e le attività estreme, HONOR Watch GS 3 somiglia esteticamente al Watch 2, che tra l’altro trovate al momento a 159€ su Amazon, ma è dotato di oltre 100 modalità sportive.

In più gode anche del rilevamento automatico di sei sport diversi, che consentono agli utenti di registrare e monitorare facilmente le proprie prestazioni e i propri risultati, nonché i dati sulla salute. Il GNSS a doppia banda di frequenza offre poi una migliore capacità di localizzazione per gli sport all’aperto, consentendo agli utenti di tracciare con precisione il proprio percorso di corsa o in bicicletta.

HONOR Watch GS 3 è dotato di uno schermo AMOLED da 1,43 pollici e una risoluzione di 326 PPI. Il nuovo design sottile ultracurvo 3D ricorda una pura linea aerodinamica. Comodo da indossare grazie al peso di 44 g è dunque un must have per tutti coloro che cercano uno smartwatch di classe. Prendilo ora su Amazon a soli 139€: Le spedizioni sono sicure, rapide e gratuite grazie a Prime.

