Honor X7 (4GB+128GB) precipita sotto ai 170€ per la prima volta su Amazon

Honor X7 rappresenta il primo flagship dell’azienda, e nel taglio 4GB+128GB è un ottimo smartphone. Tra l’altro dotato di HONOR RAM Turbo, tramite il quale può facilmente aumentare di 2 GB la RAM standard di 6 GB così da espandere lo spazio di archiviazione e da permettere l’esecuzione di più app senza problemi. Col suo schermo da 6,74 Pollici e 90 Hz, processore Snapdragon 625, tripla fotocamera da 48 MP. Prendilo ora a 164€ grazie alla promo Amazon.

Honor X7 , affare su Amazon

Con un iconico design simmetrico, un display migliorato per l’esperienza visiva, capacità innovative per la fotografia e la videografia, prestazioni superiori e funzioni complete per la privacy, Honor X7 porta la linea di punta del gruppo HONOR a un livello completamente nuovo.

Il display ha un rapporto schermo-corpo fino al 94% e Supporta fino a 90 Hz di frequenza di aggiornamento e 240 Hz di frequenza di campionamento del tocco, assicurando fluidità per un divertimento coinvolgente.

Honor X7 fa un enorme balzo in avanti nella fotografia e nella videografia, confezionando un’eccezionale combinazione di tripla fotocamera alimentata dalla fotografia computazionale ultra-fusion per produrre immagini ad alta definizione con una chiarezza sorprendente, ogni volta.

Il telefono è poi dotato della funzione di riconoscimento dell’impronta digitale laterale sia per sbloccare il telefono che per effettuare un pagamento, può essere attivata con il semplice tocco di un pulsante. L’elevata capacità della batteria da 5000 mAh è in grado di fornire molta energia per tutto il giorno. Prendilo ora a 164€ grazie alla promo Amazon. Spese di spedizione incluse.

