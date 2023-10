Hosting Cloud scalabile: una marcia in più per il sito aziendale con SiteGround

Per garantire una rapida crescita del sito aziendale (o del network dei siti) è essenziale poter contare su un servizio di hosting efficiente e flessibile: in questo momento, quindi, la soluzione giusta è affidarsi a SiteGround e alle soluzioni di Hosting Cloud scalabile che consentono di ottenere un servizio performante e in grado di “autoscalare” in base alle esigenze del sito aziendale.

Con SiteGround è possibile accedere a piani di Hosting Cloud scalabile a partire da 80 euro + IVA al mese, potendo beneficiare di vantaggi crescenti. Già la versione base, Jump Start, ha tutto quello che serve per offrire una marcia in più al proprio sito aziendale. Per accedere alle offerte è sufficiente seguire il link qui di sotto.

SiteGround è la soluzione giusta per un Hosting Cloud scalabile

Scegliendo SiteGround è possibile contare su:

risorse garantite per il proprio sito aziendale; ogni account, infatti, ha un container Linux privato con RAM e CPU dedicate

un servizio completamente gestito e con un supporto costante

un sistema di scalabilità automatica che permette di aggiungere CPU e RAM con un solo click

una gestione semplificata dell'account per personalizzare al massimo il servizio ottenuto e monitorare costi e caratteristiche

SiteGround mete a disposizione quattro piani tra cui scegliere (Jump Start, Business, Business Plus, Super Power) con prezzi da 80 euro più IVA ogni mese. Per scegliere il piano più adatto al sito aziendale è disponibile un apposito tool che, in fase di configurazione dell’abbonamento, consente di selezionare le opzioni preferite in termini di CPU, memoria e SSD.

Sulla base dei dati forniti, quindi, il tool indica all’utente il piano più adatto su cui puntare per accedere a un servizio di Hosting Cloud scalabile che sia davvero in linea con le proprie necessità. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

