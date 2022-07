Hosting geodistribuito Keliweb: cos'è e come funziona?

I siti Web, a meno che non siano statici, tendono ad accumulare nel giro di mesi ed anni un gran numero di file.

Ciò comporta, per il server che lo ospitano, uno sforzo sempre maggiore sotto il punto di vista delle risorse impegnate. Le immagini si vanno ad accumulare, così come articoli su articoli… a livello pratico, un sito tende naturalmente a diventare sempre meno reattivo.

Agli inizi è possibile ovviare a tale situazione con un piano più performante di hosting, ma raggiunti certi livelli risulta difficile mantenere uno standard prestazionale di alto livello.

Keliweb, per ovviare a questo problema, ha deciso di proporre una soluzione a dir poco innovativa: l’ hosting Geodistribuito.

Si tratta di una novità che prevede la suddivisione del traffico in entrata su diverse copie del sito, presenti su diversi server. Quest’ultimi, situati in diverse parti del mondo, permettono di alleggerire il lavoro dei singoli server, evitando sovraffollamento e favorendo prestazioni degne di tale nome.

L’hosting Geodistribuito di Keliweb permette di gestire al meglio i siti ad altro traffico

I grandi portali ed E-commerce, con migliaia e migliaia di visite al giorno, possono giovare a livello prestazionale e non solo.

Per esempio, in caso di down di un server, questo sistema permette al sito di rimanere comunque online: tutto ciò rende l’uptime pressoché pari al 100%. L’utente che sceglie questa soluzione poi, può personalizzare in maniera accurata il servizio.

Grazie a quanto offerto da Keliweb è possibile scegliere e configurare i nodi disponibili in paesi come Italia, Finlandia, Francia e Germania.

L’abbonamento proposto dal provider include, oltre a un dominio gratis incluso, anche:

20GB di spazio su SSD

account email illimitati

5 Database MySQL

Oltre a un’assistenza di prim’ordine, attiva 24 ore al giorno e 7 giorni a settimana, tramite numero verde o ticket. E per quanto concerne i costi? Il piano Geodistribuito di Keliweb viene proposto a partire da 24,90 euro (più IVA) al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.