Hosting scontato al 70%: l'offerta Black Friday da non perdere

Il “Venerdì Nero” (in questo caso “Settimana”) delle offerte è finalmente arrivato: tra uno sconto eccezionale e l’altro, prende parte alle “danze” anche Keliweb – una tra le principali piattaforme Hosting del settore – che per l’occasione ha deciso di proporre ben il 70% di sconto su un gran numero dei suoi servizi. Che tu sia l’amministratore di un piccolo sito web o di un’azienda di business, questa è l’occasione giusta per approfittare gli sconti: lo sconto, infatti, è valido per il primo anno e per le nuove attivazioni.

Non sai quale soluzione Hosting scegliere? Scopriamo insieme al team di Keliweb qual è la più adatta ai tuoi interessi ed esigenze.

Hosting Linux: i dettagli dell’offerta

Tra i piani più richiesti ci sono quelli di hosting Linux, perché in grado di legare qualità, semplicità di utilizzo e aspetto economico. Ecco i servizi di hosting condiviso disponibili con il 70% di sconto:

Hosting KeliUser (economico, per piccoli siti web)

(economico, per piccoli siti web) Hosting KeliPro (professionale, per siti di piccole e medie imprese, professionisti e startup)

(professionale, per siti di piccole e medie imprese, professionisti e startup) KeliCMS (ottimizzato per i principali CMS)

(ottimizzato per i principali CMS) Hosting KeliTop (multisito, con cui poter gestire fino a 10 siti con un unico account)

Hosting WordPress al 70% di sconto

Se il tuo obiettivo è creare un sito web, un blog oppure un e-commerce sfruttando la piattaforma WordPress, Keliweb offre uno sconto anche sui suoi piani hosting WordPress. Sono quattro in totale e sono tutti ottimizzati:

WordPress Start , adatta per chi vuole iniziare il suo percorso online

, adatta per chi vuole iniziare il suo percorso online WordPress Play , pensato per potenziare siti aziendali

, pensato per potenziare siti aziendali WordPress Premium , multisito per ampliare le potenzialità di un business

, multisito per ampliare le potenzialità di un business WordPress Corporate, che soddisfa le esigenze dei grandi e-commerce

Hosting Reseller: ecco l’offerta

Hosting reseller multidominio: si tratta di servizi pensati per soddisfare le esigenze delle web agency, ma anche dei webmaster e sviluppatori che vogliono rivendere account hosting ai propri clienti decidendo in autonomia quante risorse destinare a ciascuno. Sono tre i piani disponibili al 70% di sconto:

Developer : hosting multidominio economico per sviluppatori e webmaster

: hosting multidominio economico per sviluppatori e webmaster Studio : per rivenditori e gestione clientela

: per rivenditori e gestione clientela Agency: multidominio per web agency, medie e grandi dimensioni

Hosting PrestaShop, i dettagli dell’offerta

Se il tuo obiettivo è creare un sito web e-commerce oppure potenziare un negozio online già attivo, ecco i piani che fanno al caso tuo: gli hosting PrestaShop sono ottimizzati per il CMS PrestaShop, tra i più utilizzati del settore. Anche in questo caso, l’offerta è del 70%. Il piano hosting PrestaShop include:

Dominio .it gratis

3 vCore CPU

20 GB SSD Spazio web

Traffico mensile illimitato

Caselle Email illimitate

Database MySQL illimitati

Backup giornaliero automatico

Certificato SSL e HTTP/2

MultiPHP

5 account FTP

Accesso SSH

Supporto h24

Hosting Windows, cosa propone Keliweb

Infine, puoi trovare in offerta i servizi hosting Windows: l’ideale per chi deve utilizzare linguaggi .ASP e .NET. Lo sconto del 70% è attivo per tutti e tre i piani proposti da Keliweb:

Hosting KeliUser (economico, perfetto per piccoli siti web)

(economico, perfetto per piccoli siti web) Hosting KeliPro (hosting condiviso per siti web professionali)

(hosting condiviso per siti web professionali) Hosting KeliSSL (web hosting che include il Certificato SSL Premium)

Una Black Week da non perdere con gli sconti al 70%

Keliweb è una piattaforma che garantisce la massima qualità, unita a continuità di servizio. Sicurezza e affidabilità sono al primo posto: non solo i suoi hosting sono doppiamente protetti con sistemi anti-DDoS e antispam per le tue e-mail, ma offre anche connettività multicarrier, soluzioni hardware enterprise e consulenza dedicata. E se c’è qualche problema, puoi sempre rivolgerti all’assistenza attiva 24/7.

Questo Black Friday (Black Week, in questo caso) si prospetta più ricco del solito e queste offerte al 70% ne sono la prova. Perciò se vuoi aprire una nuova attivazione risparmiando una discreta quantità di denaro, questa è l’occasione giusta: a questo link puoi accedere a tutte le offerte proposte da Keliweb. Ma affrettati: la promozione è in scadenza, approfittane prima che sia troppo tardi.

