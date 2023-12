Hosting WordPress da meno di 20 €/anno: è possibile con Aruba

Aruba è sempre di più un punto di riferimento del settore dei servizi di hosting e per chi è alla ricerca di un servizio di Hosting per WordPress mette a disposizione una promozione davvero da non farsi sfuggire.

In questo momento, infatti, è possibile accedere al servizio Hosting WordPress Gestito, con una piattaforma ottimizzata per WordPress e con tutti gli aggiornamenti che saranno gestiti direttamente da Aruba, a partire da 19,90 euro + IVA per un anno (79 euro + IVA successivamente).

Allo stesso prezzo è possibile attivare anche il servizio Hosting WordPress, la soluzione base proposta da Aruba, che prevede un costo di 19,90 euro + IVA per un anno (poi 39 euro + IVA). Tutte le promozioni sono accessibili tramite il sito ufficiale di Aruba, accedendo poi alla sezione WordPress riportata in basso.

Hosting WordPress: Aruba è la scelta giusta

Scegliere Aruba come servizio di hosting per WordPress è la soluzione giusta. In particolare, il piano Hosting WordPress Gestito a meno di 20 euro per un anno rappresenta una promozione davvero imperdibile, garantendo un servizio completo a fronte di un costo ridotto.

Questo piano, che include anche caselle email illimitate, aggiornamenti e backup automatici e vari servizi extra, può essere personalizzato con l’aggiunta di ulteriori contenuti, anche in base al traffico del proprio sito web.

Per un quadro completo sulle offerte disponibili in questo momento è sufficiente accedere al sito di Aruba e accedere poi alla sezione WordPress in basso. A partire da 19,90 euro al mese è possibile ora accedere a uno dei migliori servizi di hosting dedicati a WordPress.

Le promozioni sono valide sia per chi registra un nuovo dominio che per chi effettua il trasferimento del proprio domino. Lo sconto applicato all’abbonamento, invece, sarà accessibile solo per un breve periodo.

