Hostinger e Black Friday: 80% di sconto sui piani hosting di 4 anni

Per qualunque webmaster, sia esso esperto o alle prime armi, l’importanza di un hosting affidabile e con prestazioni degne di tale nome è enorme. Detto ciò, in tempi di crisi, è anche necessario trovare un compromesso con i costi che, per servizi all’altezza, spesso non sono così accessibili.

In questo senso, la proposta di Hostinger per il Black Friday appare un’occasione imperdibile. Stiamo infatti parlando di sconti che possono raggiungere l’80% sui piani quadriennali.

Tenendo presente l’affidabilità del provider, uno dei più apprezzati dell’intero settore, si tratta dell’opportunità ideale per garantire una “casa” al proprio sito Web per 4 anni, il tutto con un servizio tra i migliori dell’intero settore.

Hostinger e Black Friday? L’occasione giusta per offrire un hosting di livello al tuo sito

La piattaforma di cui stiamo parlando si rivela ideale tanto per i blogger amatoriali, quanto per gli eCommerce con migliaia di pagine e prodotti.

Ciò è possibile grazie ai diversi tipi di hosting, con specifiche tecniche e caratteristiche che li rendono più adatti a determinati contesti. Single Web Hosting, per esempio, è la sottoscrizione ideale per chi sta cominciando a lavorare in questo settore, con spazio da 50 GB su SSD e ottimizzazione per il CMS WordPress.

Con Premium Web Hosting invece, si fa riferimento a siti Web con un più alto volume di visite (fino a 25.000 al mese), con 100 GB di spazio su SSD, dominio gratuito e database illimitati.

Infine, Business Web Hosting, si dimostra una soluzione adatta per chi vuole lavorare e guadagnare sul Web. Questo piano permette di gestire fino a 100 siti, con 200 GB di spazio su SSD, un pratico strumento di staging per WordPress e un sistema avanzato di backup giornalieri.

Soluzioni adatte a tutti, dunque, che con l’offerta di Hostinger per il Black Friday si presentano con sconti che vanno dal 75% all’81%: un’occasione da non lasciarsi scappare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.