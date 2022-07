HP 255 G8 con processore AMD ad un prezzo FOLLE su Amazon!

Che tu debba giocare o lavorare, la scelta giusta è il laptop 255 G8 di HP. Progettato per durare, questo laptop ti consente di rimanere produttivo o di divertirti in movimento. Il processore dual-core AMD serie 3000 e 8 GB di RAM offrono potenza ed affidabilità, mentre la scheda grafica AMD Radeon integrata offre un’esperienza visiva coinvolgente tramite il display HD da 15,6″. Acquistalo ora su Amazon a soli 260,00€ invece di 450,70€ .

Presente anche un SSD da 256 GB, ma se hai bisogno di più spazio basterà collegare altre unità esterne e altri accessori cablati tramite una porta USB 3.2 Gen 1 Type-C e due porte Type-A. Puoi connettere anche eriferiche wireless tramite il modulo Bluetooth 6. Presente anche la connettività Wi-Fi 6 con connettore Gigabit Ethernet e porta RJ45. Mentre per chi ha bisogno di utilizzare il pc per le call è presente una webcam HD, un microfono integrato e un sistema di altoparlanti che consentono di fare videochiamate di qualità.

L’HP 255 G8 tiene il passo con gli altri laptop in quanto ad aspetto grazie ad un design sottile e leggero. Caratterizzato da un bordo stretto per un rapporto schermo-corpo elevato, questo laptop offre un ampio spazio sullo schermo. Il laptop è dotato di porte USB Type-C, RJ45 e HDMI e fa girare Windows 10 Home come sistema operativo pre-installato. La batteria dura circa 7 ore e ti assicura di avere il laptop sempre pronto all’utilizzo. Approfitta ora dello sconto del 42% e acquista questo laptop su Amazon, e se diventi cliente Prime ricordati della spedizione gratuita!

