HP ALL-IN-ONE: ecco il prezzo STRACCIATO di Amazon

Spesso e volentieri sentiamo la necessità di sostituire il nostro PC con uno completamente nuovo: non sempre però disponiamo del giusto spazio sufficiente ad ospitare, all’interno del nostro studio casalingo, un PC desktop, soprattutto a causa dei case che risultano essere ingombranti. Ecco dunque che a tal proposito Amazon ha ben pensato di proporti HP All-in-One (modello 24-CB1002SL) in offerta al sensazionale prezzo di soli 499 euro, con un ottimo 17% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito in origine dalla stessa compagnia produttrice, in questo caso HP.

Questo PC all-in-one ti consente di risparmiare quantità significative di spazio rispetto all’utilizzo di un classico PC desktop, similmente a quanto accade con gli iMac da un bel po’ di anni a questa parte. Partiamo prima di tutto dal display da ben 24 pollici con risoluzione Full HD che ti permette di gestire in maniera completamente efficiente il tuo flusso di lavoro.

Oltre a questo, grazie all’elevata definizione avrai la possibilità di guardare tranquillamente film e serie TV sulle principali piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount+ e tante altre ancora. Grazie alla tecnologia antiriflesso poi avrai una visione ottimale in ogni condizione e circostanza possibile. Per non parlare poi della luminosità da 250 nits, che consente di visualizzare lo schermo anche in condizioni di estrema luminosità, come potrebbe accadere ad esempio in estate.

Il vero e proprio cuore pulsante alla base di questo PC è sicuramente rappresentato dal suo processore Intel Core i3 1215U, che grazie alla frequenza massima di 4.1 GHz e abbinato a 8 GB di RAM ti garantisce elevate prestazioni, riuscendo così ad avviare qualsiasi tipo di programma senza il benché minimo tentennamento o esitazione.

Molto apprezzato poi l’SSD da ben 512 GB, che ti permette di archiviare foto, video e quant’altro, con un’elevata velocità in scrittura e in lettura, soprattutto se messa a paragone con gli hard disk tradizionali.

In definitiva a poco meno di 500 euro hai la possibilità di portarti a casa un dispositivo all-in-one che ti permetterà di risparmiare un bel po’ di spazio a fronte di una potenza elevata: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo HP All-in-One (modello 24-CB1002SL) in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato, motivo per il quale le unità disponibili potrebbero presto terminare da un momento all’altro.

