HP Chromebook 14a: 100€ di sconto ADESSO su Amazon

Senti spesso parlare dei Chromebook e ne stai cercando uno per provare l’esperienza offerta da un portatile con a bordo il sistema operativo ChromeOS? Allora prendi in seria considerazione l’acquisto dell’HP Chromebook 14a, oggi in offerta su Amazon a 249,99 euro, scontato di 100 euro rispetto al prezzo consigliato di 349,99 euro. Semplicemente, è uno dei migliori Chromebook che puoi nella fascia tra 200 e 300 euro.

HP Chromebook 14a in sconto del 29% su Amazon

Con gli altri Chromebook l’HP 14a condivide una velocità incredibile in rapporto alla scheda tecnica, una semplicità d’uso fuori dal comune e una sicurezza certificata in ogni condizione. Tre punti chiave che rendono l’esperienza del sistema operativo ChromeOS molto più godibile di qualsiasi PC Windows venduto allo stesso prezzo con il medesimo hardware. Per inciso, il modello in offerta monta una eMMC da 64GB, 4GB di RAM e un processore Intel Celeron N4020. Al di là del sistema operativo, un altro punto di forza sorprendente di questo Chromebook è la risoluzione Full HD del display da 14″, con trattamento antiriflesso e 250 nits di luminosità.

Lato produttività, il Chromebook del marchio HP ti mette a disposizione la G Suite di Google al completo (volendo puoi scaricare anche le app Documenti e Fogli direttamente dal Play Store di Google), una tastiera in formato full size con una corsa dei tasti da 1,5mm, più che soddisfacente per una digitazione confortevole e intuitiva, e per finire un’autonomia super fino a 12 ore e 30 minuti.

Insomma, hai tutto quello che ti occorre per la produttività, guardare un film o una serie tv, oppure navigare online e sui social, a una velocità sorprendente. Fai tua l’offerta del giorno di Amazon per risparmiare 100 euro subito sull’acquisto del Chromebook HP 14a.

