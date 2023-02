HP Chromebook 14a di nuovo al minimo storico su Amazon (-35%)

HP e ChromeOS, un’accoppiata vincente. L’HP Chromebook 14a è uno dei migliori Chromebook per rapporto qualità-prezzo in circolazione, con migliaia di unità vendute nel corso dell’ultimo anno. Quale migliore occasione per acquistarlo grazie all’ultima offerta di Amazon, che fa crollare il prezzo del notebook a 229 euro? Il risparmio sul prezzo consigliato al pubblico è pari a 120 euro.

Non solo però, perché oltre al 35% di sconto Amazon aggiunge anche la possibilità di pagare in cinque comode rate da 45,80 euro al mese senza interessi. E se completi l’ordine ora, benefici della spedizione gratuita Amazon, con la consegna del notebook prevista per la giornata di domani o al più tardi venerdì.

Oggi bastano 229 euro per acquistare l’ottimo HP Chromebook 14a

Il modello in offerta è il Chromebook 14a di HP con processore Intel Celeron N4120, 64GB di memoria eMMC e 4GB di RAM. Come diciamo sempre, una volta letta la scheda tecnica di un Chromebook è importante dimenticarla subito, per non lasciarsi influenzare dal giudizio. Perché la componente fondamentale di tutti i notebook Chromebook non è tanto il processore o il disco SSD, quanto l’esperienza d’uso regalata dal sistema operativo ChromeOS.

Un’esperienza d’uso che si riassume in tre concetti chiave: velocità di esecuzione, autonomia mostruosa e sicurezza. Tre elementi chiave che accomunano tutti i Chromebook, ma l’HP 14a ha qualcosa di speciale rispetto agli altri: il prezzo, il più basso per un Chromebook nuovo, e la qualità costruttiva di HP.

Metti nel carrello ora l’HP Chromebook 14 per risparmiare subito 120 euro sul prezzo consigliato, approfittando del 35% di sconto offerto da Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.