HP Chromebook 15a al suo prezzo minimo storico: occasione da non perdere

È uno dei pc portatili più innovativi e versatili sul mercato, ed oggi può essere tuo ad un prezzo mai visto prima! Parliamo dell’HP Chromebook 15a, oggi disponibile su Amazon al minimo storico di 279 euro con uno sconto conveniente del 7%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile dell’occasione speciale, non capita tutti i giorni!

HP Chromebook 15a: tutte le caratteristiche tecniche

L’HP Chromebook 15a è un pc portatile che vanta una serie di specifiche tecniche all’avanguardia, perfette per accontentare qualsiasi esigenza.

In primis è dotato del sistema operativo ChromeOS, sviluppato da Google per renderlo sempre veloce, efficace e sicuro. In più questo modello si aggiorna automaticamente quindi riceve di continuo ottimizzazioni di software e nuove funzionalità per la sicurezza.

Il suo fiore all’occhiello è il nuovissimo processore Intel Celeron N4500, a basso consumo energetico con frequenza fino a 2,8 GH, che rende quasiasi operazione più fluida che mai. In più dispone di una memoria di 8GB LPDDR4 da 2933 Mhz, integrata e non espandibile, mentre per un avvio istantaneo è equipaggiato con un’unità di archiviazione SSD da 128GB eMMC.

Non è da meno il suo enorme display da 15,6″ con ampio angolo di visione a 178° e una risoluzione HD elevatissima che garantisce una visualizzazione impeccabile in qualsiasi condizione di luce esterna.

Allo stesso tempo, questo dispositivo garantisce un’autonomia fino a 11 ore e 30 minuti, mentre grazie alla Ricarica Rapida (HP Fast Charge) si potrà caricare il 50% della batteria in soli 45 minuti.

Oggi l’HP Chromebook 15a è disponibile su Amazon al minimo storico di 279 euro con uno sconto conveniente del 7%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile dell’occasione speciale, non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.