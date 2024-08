HP Chromebook 15a: il pc portatile PIU' PRESTANTE oggi in SOTTOCOSTO

Hi bisogno di un computer portatile nuovo per lavorare a progetti anche molto complessi? Abbiamo la soluzione per te! Si tratta del Notebook HP Chromebook 15a, oggi disponibile su Amazon a soli 249 euro con uno sconto conveniente dell’11%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. La promozione è a tempo limitato quindi approfittane il prima possibile!

HP Chromebook 15a: specifiche tecniche e funzionalità

L’HP Chromebook 15a è un pc portatile di ultima generazione, perfetto sia a lavoro che per l’intrattenimento quotidiano di tutta la famiglia.

Grazie al sistema operativo ChromeOS, sviluppato da Google per rimanere veloce, efficace e sicuro, questo dispositivo si aggiorna automaticamente così da ricevere ottimizzazioni di software e nuove funzionalità per la sicurezza.

Si contraddistingue per il suo innovativo processore Intel Celeron N4500 che è a basso consumo energetico con frequenza fino a 2,8 GHz, 4 MB di cache L3, Dual Core (2 core), 2 Thread.

Per garantire un avvio istantaneo, il pc è dotato di un’unità di archiviazione SSD da 128GB eMMC che permette anche di conservare qualsiasi tipologia di contenuto o file per averli sempre a portata di mano.

Il Display da 15,6″ con ampio angolo di visione a 178° offre immagini con risoluzione HD, oltre ad essere antiriflesso e con 250 nits di luminosità per garantire la massima visibilità in qualsiasi condizione esterna, anche sotto la luce diretta del sole.

Oggi il Notebook HP Chromebook 15a è disponibile su Amazon a soli 249 euro con uno sconto conveniente dell’11%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. La promozione è a tempo limitato quindi approfittane il prima possibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.