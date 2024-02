HP Chromebook con schermo 14'' per tutta la FAMIGLIA a 229€ con l'OFFERTA A TEMPO Amazon

Il notebook HP Chromebook x360 14a è un laptop convertibile che offre un’esperienza versatile. Alimentato dal sistema operativo ChromeOS di Google e con un processore Intel Celeron N4120, più 4 GB di RAM LPDDR4, un’eMMC da 64 GB e un display touchscreen FHD da 14 pollici, questo Chromebook è adatto a una varietà di compiti e offre un’esperienza utente piacevole. Su Amazon puoi acquistarlo oggi a soli 229€ grazie allo sconto del 15%. In più puoi godere delle spedizioni gratuite con Prime.

Display touchscreen FHD da 14 pollici e molo altro

Il display offre una risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) e supporta il touchscreen. Questo ti consente di interagire direttamente con il dispositivo e di utilizzarlo in modalità tablet. Il processore Celeron N4120 offre prestazioni affidabili per le attività quotidiane, come la navigazione web, la visualizzazione di contenuti multimediali e la gestione di documenti.

Questo Chromebook, come scritto sopra, è dotato di 4 GB di RAM, che garantiscono un multitasking fluido. Inoltre, offre 64 GB di archiviazione per i tuoi file e documenti. Il sistema operativo ChromeOS di Google è noto per la sua velocità e facilità d’uso. Offre un accesso rapido alle app web di Google e ti consente di utilizzare servizi basati sul cloud come Google Drive.

Il design convertibile con cerniera a 360 gradi consente di utilizzare il laptop in diverse modalità, tra cui laptop, tablet, tenda e stand. Questo lo rende adatto a una varietà di situazioni. Il laptop è dotato di porte USB per connettere dispositivi esterni e una webcam HD integrata per videochiamate e conferenze online.

Il display IPS antiriflesso offre una buona qualità dell’immagine e riduce i riflessi indesiderati, il che lo rende adatto anche per l’uso all’aperto o in ambienti ben illuminati. La grafica integrata Intel UHD 600 offre prestazioni grafiche sufficienti per l’uso quotidiano e la riproduzione di contenuti multimediali.

Insomma, questo Chromebook x360 è una scelta solida per chi cerca un laptop convertibile con il sistema operativo ChromeOS, ideale per scuola, lavoro e casa. Su Amazon puoi acquistarlo oggi a soli 229€ grazie allo sconto del 15%. Le spedizioni sono gratuite con Prime.

