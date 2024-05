HP Chromebook x360, oggi costa 100€ in meno: CORRI SU AMAZON (-25%)

Sei alla ricerca di un notebook versatile, potente e dal design accattivante? Non puoi lasciarti sfuggire l’incredibile offerta sull’HP Chromebook x360, oggi disponibile su Amazon a soli 299,99€ con uno sconto imperdibile del 25%.

HP Chromebook x360, i dettagli tecnici

L’HP Chromebook x360 14a è equipaggiato con un processore Intel Celeron N4120 che, combinato ai 4GB di RAM LPDDR4, offre prestazioni fluide e reattive per gestire senza problemi le tue attività quotidiane, dallo streaming video alla navigazione web, passando per l’utilizzo delle app di produttività. La memoria eMMC da 64GB ti garantisce spazio sufficiente per archiviare documenti, foto e video, mentre il sistema operativo ChromeOS ti permette di accedere a un’ampia gamma di applicazioni tramite il Google Play Store.

Ma ciò che rende davvero unico questo notebook è il suo display touch da 14″ con risoluzione Full HD e pannello IPS antiriflesso, che ti offre immagini nitide e colori vividi da qualsiasi angolazione. Grazie alla sua cerniera a 360°, puoi utilizzare l’HP Chromebook x360 14a in modalità laptop, tablet, stand o tenda, adattandolo alle tue esigenze in ogni situazione. Ecco una tabella con le principali specifiche tecniche del prodotto:

Processore Intel Celeron N4120 RAM 4GB LPDDR4 Storage eMMC da 64GB Display 14″ FHD (1920×1080), IPS, Touch, Antiriflesso Grafica Intel UHD 600 Sistema operativo ChromeOS Webcam HD Colore Silver, Argento

In conclusione, l’HP Chromebook x360 14a-ca0000sl rappresenta la scelta ideale per chi cerca un notebook versatile, potente e dal design accattivante, senza dover spendere una fortuna. Con il suo processore Intel Celeron N4120, i 4GB di RAM, il display touch da 14″ Full HD e il sistema operativo ChromeOS, questo dispositivo ti permetterà di affrontare qualsiasi sfida, sia che tu debba lavorare, studiare o semplicemente rilassarti.

Non lasciartelo scappare: approfitta subito dello sconto del 25% e acquistalo su Amazon a soli 299,99€. Clicca ora su questo link per cambiare il tuo modo di vivere la tecnologia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.