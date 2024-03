HP Gaming Monitor Curvo da 27 pollici: si gioca a top e il prezzo crolla!

HP X27qc è un monitor da gioco curvo da 27 pollici pensato per soddisfare giocatori più esigenti, i gamer più appassionati che vogliono solo il meglio per divertirsi con i loro videogiochi preferiti, che non scendono a compromessi sulla qualità visiva. Con una risoluzione Quad HD, ovvero 2560 x 1440, questo monitor spara a schermo dettagli nitidi e brillanti che esaltano le texture più appariscenti. Il pannello curvo ci immerge ancor di più nell’azione, aumentando la percezione di profondità e spazialità. E lo sconto? Top come il monitor: MENO 21%, il prezzo di listino crolla da 280 euro a 220 euro! Un risparmio netto di 60 euro!

Immagini fluide e cristalline

Prestazione velocistiche al top per HP X27qc: la frequenza di aggiornamento di 165 Hz assicura una transizione fluida delle immagini, riducendo l’effetto di stuttering e tearing, vere e proprie maledizioni per i giocatori più attenti e appassionati. La tecnologia AMD FreeSync Premium sincronizza poi la frequenza di aggiornamento del monitor con la GPU della scheda grafica, eliminando così gli artefatti visivi indesiderati e offrendo un’esperienza di gioco più fluida e reattiva. E sempre per rimanere in ambito velocistico, il tempo di risposta da 1 ms è da primo della classe. I Pro non avranno di che lamentarsi!

La connettività non è un problema con il monitor HP X27qc, che offre una serie di opzioni tra cui una porta HDMI, una DisplayPort e una connessione USB-C, che consente di collegare facilmente dispositivi esterni al monitor. Inoltre, le porte USB integrate permettono di collegare mouse, tastiere e altri accessori direttamente al monitor, mantenendo la scrivania ordinata e minimizzando i cavi.

HP X27qc è una scelta azzeccata per i giocatori che cercano prestazioni velocistiche elevate, una qualità visiva superba con tutte le tecnologie che devono esserci e ovviamente un prezzo, scontatissimo, che non possiamo rifiutare: MENO 21%, il prezzo di listino crolla da 280 euro a 220 euro! Un risparmio netto di 60 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.